FIFA WM 2026 – Telekom bringt WM-Tore auf digitale Screens

T wie Tore auf allen Kanälen: Die Telekom bietet ein einzigartiges WM-Erlebnis. Sie zeigt die FIFA WM 2026 (11.06.-19.07.) nicht nur bei MagentaTV, sondern alle Treffer der Abendspiele kostenlos auf mehr als 3.500 digitalen Screens, vor allem von Ströer. Die Displays stehen an Bahnhöfen sowie an U- und S-Bahnstationen in nahezu allen deutschen Großstädten. Die Torsequenzen werden mithilfe Künstlicher Intelligenz zusammengestellt und mit einem Zeitversatz von maximal drei Minuten gezeigt. Zudem werden Highlight-Sequenzen der Nachtspiele am darauffolgenden Morgen in Deutschlands größten Städten und zusätzlich auch in Telekom Shops auf rund 2.000 Bildschirmen zu sehen sein.

„Wir bringen die Fußball-WM nicht nur zu den Menschen nach Hause, sondern auch dorthin, wo sie unterwegs sind. Über die digitalen Screens ermöglichen wir so noch mehr Fans in Deutschland, das Turnier mitzuerleben – nahezu live am Abend und mit den Highlights der Nacht am nächsten Morgen“, sagt Sven Grümer, Leiter Media und Launch- & Lifecycle-Management bei der Telekom Deutschland. Die Telekom ist der offizielle Medienpartner der FIFA WM 2026 in Deutschland. Nur bei MagentaTV sind alle 104 Spiele des Turniers zu sehen – davon 44 exklusiv.

Nach der erfolgreichen Umsetzung bei der EURO 2024 bringt die Telekom nun bereits zum zweiten Mal Spielszenen eines internationalen Turniers auf digitale Screens im öffentlichen Raum. Zu sehen sind die Tor-Sequenzen aller Abendspiele mit Anstoßzeiten zwischen 18 und 22 Uhr. So können die Treffer nahezu in Echtzeit auf den digitalen Screens verfolgt werden. Über die Nachtspiele mit Anstoßzeiten ab 0 Uhr informiert die Telekom am darauffolgenden Morgen. Auf den Displays laufen dann die Highlight-Szene der jeweiligen Begegnungen sowie ein Ausblick auf die Partien des bevorstehenden Spieltags.

KI wählt Szenen aus

Die rund 20 Sekunden langen Torclips und 25-sekündigen Spiel-Highlights werden mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) zusammengestellt. Dabei wählt die KI die relevantesten Szenen aus und passt die Länge der Sequenzen entsprechend an. Gleichzeitig erkennt sie die Anforderungen der unterschiedlichen Displayformate, optimiert die Bildausschnitte automatisch für die jeweilige Ausspielfläche und integriert Intro und Outro in den Clip.

Für die Highlight-Clips hat die KI eine weitere Aufgabe: sie bewertet die Spielszenen qualitativ, um für jedes Nachtspiel genau die Szene zu identifizieren, die am spektakulärsten oder entscheidend war. Bei der Umsetzung unterstützen die Partneragenturen Mataracan, MMO Managed Media Operations und WSC Sports. Die betreuende Mediaagentur ist Mindshare.

Einzigartiges WM-Erlebnis

Die Telekom bietet allen Fußballfans zur FIFA WM 2026 das umfassendste TV-Angebot auf dem deutschen Markt. Nur bei MagentaTV sind alle 104 Spiele des Turniers zu sehen – davon 44 exklusiv. Mit rund 1.000 Programmstunden, einem hochkarätigen Expert*innen-Team, innovativen Formaten und speziellen Angeboten für internationale Communities schafft MagentaTV ein einzigartiges WM-Erlebnis.

Johannes B. Kerner und Laura Wontorra übernehmen die Hauptmoderation für die Top‑Spiele der WM. In den Studios ist ein prominentes Line-Up von Expertinnen und Experten für die Analysen zuständig: Star-Trainer Jürgen Klopp sowie die (Ex-)Profis Thomas Müller, Mats Hummels, Jonas Hofmann und Tabea Kemme liefern die Einordnungen. Als Top-Kommentator ist Wolff Fuss neben einem kompetenten Team im Einsatz.

Kompetente und unterhaltsame WM-Berichterstattung

Für MagentaTV-Kundinnen und -Kunden sind alle WM-Angebote bereits in allen Tarifen enthalten und ohne Zusatzkosten nutzbar. Alle Interessierte, die Lust auf kompetente und unterhaltsame WM-Berichterstattung und mehr haben, können MagentaTV bereits ab 11 Euro im Monat buchen – entweder im monatlich kündbaren MagentaTV Flex-Tarif oder im Rahmen eines 24-Monatsvertrags. Wer sich für einen Neuabschluss mit 24 Monaten Laufzeit entscheidet, erhält MagentaTV in den ersten sechs Monaten kostenlos und zahlt anschließend, je nach Tarif, ab 11 Euro pro Monat. MagentaTV ist zuhause und unterwegs via TV, Laptop, Tablet und Smartphone nutzbar. Alle Informationen zu den MagentaTV-Angeboten gibt es unter telekom.de/magenta-tv .

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