Festival-Sommer 2026: Extra-Masten verstärken Mobilfunk für Musik-Fans

Die Festival-Saison 2026 steht in den Startlöchern – und mit ihr Hunderttausende Musik-Fans, die feiern, streamen und Festivalmomente digital teilen wollen. Damit das auch inmitten riesiger Menschenmengen zuverlässig funktioniert, erweitert die Telekom ihre bestehende Mobilfunkversorgung auf Festivalgeländen gezielt um temporäre Lösungen wie mobile Antennen-Container. Bundesweit kommen diese zusätzlichen Kapazitäten in diesem Jahr bei mehr als 50 Festivals zum Einsatz.

Von Rock am Ring über das Hurricane Festival bis hin zum Wacken Open Air: Überall, wo der Datenhunger besonders groß ist, bringen die Container der Telekom extra Kapazität ins Netz. Denn bei solchen Großveranstaltungen muss das Mobilfunknetz deutlich mehr leisten als im normalen Alltagsbetrieb vor Ort erforderlich ist. Den Auftakt unter den größeren Festivals machen vom 5. bis 7. Juni Rock am Ring und Rock im Park – mit jeweils fünf Extra-Mobilfunk-Standorten der Telekom.

„Große Festivals gehören jedes Jahr zu den anspruchsvollsten Einsätzen für unser Mobilfunknetz. Unsere Teams bereiten diese Events deshalb lange im Voraus und mit viel Erfahrung vor“, sagt Alex Jenbar, Technikchef (CTO) der Telekom. „Wo Zehntausende Menschen gleichzeitig Videos teilen, Nachrichten verschicken oder streamen, braucht es leistungsfähige zusätzliche Infrastruktur. Mit unseren mobilen Standorten bringen wir gezielt mehr Kapazität auch dorthin, wo sie nur kurzzeitig benötigt wird – damit unsere Kundinnen und Kunden auch mitten im Festivaltrubel zuverlässig verbunden bleiben.“

Von Volksfest bis Sportveranstaltung: Mobilfunk für die Massen

Insgesamt verstärkt die Telekom ergänzend zu der bestehenden Netzversorgung das Mobilfunknetz in diesem Jahr auf bundesweit rund 100 Veranstaltungen mit temporären Standorten. Dabei kommen insgesamt mehr als 200 mobile Mobilfunkstationen zum Einsatz. Von diesen Maßnahmen profitieren neben Festivals auch Volksfeste wie das Hamburger Hafenfest, das Oktoberfest oder die Rheinkirmes in Düsseldorf sowie Sportveranstaltungen wie das Pferdesport-Turnier CHIO Aachen oder das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.

KI-gestützte Netzoptimierung für Open-Air-Events

Gleichzeitig entwickelt die Telekom ihr Netz immer weiter in Richtung dynamischer und automatisierter Steuerung. So unterstützt beispielsweise der RAN Guardian Agent , ein KI-Agent für das Netzmanagement, dabei, öffentliche Events zu erkennen, die erwartete Netzlast zu bewerten und Optimierungsmaßnahmen für das Mobilfunknetz abzuleiten. Ergänzend helfen automatisierte Netzfunktionen, hohe Auslastungen schneller zu identifizieren, vorhandene Netzressourcen effizienter zu verteilen und das Netz flexibler auf Lastspitzen einzustellen. So kombiniert die Telekom klassische Eventplanung mit moderner Netzautomatisierung. In diesem Jahr analysiert die Telekom bundesweit rund 1.750 Open-Air-Events, die von automatisierten Netzfunktionen und Optimierungen profitieren können.

Musik-Events sorgen für Spitzenwerte im Mobilfunknetz der Telekom

Auch für die Festival-Saison 2026 rechnet die Telekom erneut mit Spitzenwerten im mobilen Datenverkehr. Denn große Festivals zählen inzwischen regelmäßig zu den datenintensivsten Großveranstaltungen im Netz: Beim Wacken Open Air flossen 2025 rund 192.000 Gigabyte Daten durch das Telekom-Netz, bei Rock am Ring mehr als 141.000 Gigabyte und beim Parookaville Festival knapp 110.000 Gigabyte. Rund die Hälfte des Datenverkehrs beim Wacken Open Air lief bereits über 5G – ebenfalls ein neuer Höchstwert im vergangenen Jahr.

Logistische Meisterleistung: Sonderversorgung für besondere Momente

Mit 15 mobilen Sendestationen ist 2026 das Parookaville in Weeze das Festival mit der umfangreichsten Mobilfunk-Sonderversorgung der Telekom. Dahinter folgt das Wacken Open Air mit zehn temporären Standorten. Platz drei mit jeweils sieben zusätzlichen Mobilfunk-Stationen teilen sich Hurricane, Southside Festival, Nature One und das Glücksgefühle Festival.

Die Sonderversorgung wird individuell auf jedes Event abgestimmt. Die Planung beginnt oft Monate im Voraus. Faktoren wie Topografie, Besucherströme und Prognosen zum Datenverbrauch fließen in die Standortwahl ein. In enger Abstimmung mit den Veranstaltern wird jedes Detail geplant – vom Netzaufbau bis zur Energieversorgung der Container.

Die Festivals mit den meisten temporären Mobilfunk-Stationen der Telekom:

Parookaville (15 temporäre Standorte)

Wacken Open Air (10)

Southside Festival (7)

Hurricane (7)

Nature One (7)

Glücksgefühle (7)

San Hejmo (6)

Rock am Ring (5)

Rock im Park (5)

Deichbrand (5)

Neue Multibeam-Antennen im Einsatz

Nach einem erfolgreichen Test auf dem Glücksgefühle Festival im vergangenen Jahr setzt die Telekom 2026 erstmals spezielle Dual-Band-Multibeam-Antennen regulär auf mehreren Festivals ein. Anders als herkömmliche Antennen, die große Flächen gleichmäßig versorgen, teilt die Technologie Funkzellen in mehrere unabhängige Richtsektoren („Beams“) und unterschiedliche Frequenzbereiche auf. Dadurch können auch bei hoher Netzauslastung deutlich mehr Nutzer gleichzeitig mit stabilen Datenraten surfen, streamen und Inhalte teilen.

Livestreams und kostenlose Unlimited Pässe bei Top Festivals

Die Telekom macht den Festival-Sommer 2026 nicht nur mit ihrem Netz zu einem unvergleichlichen Musikerlebnis: Bei den Festivals Rock am Ring, Hurricane, splash!, Lollapalooza Berlin und Wacken Open Air können Privatkundinnen und -kunden vor Ort kostenlos einen Unlimited Pass buchen und das Netz der Telekom dem Festivalgelände ohne Datenlimit nutzen. Darüber hinaus profitieren Kundinnen und Kunden über das Treueprogramm Magenta Moments in der MeinMagenta App von exklusiven Ticketverlosungen, unter anderem für das Hurricane und das splash! Festival. Wer es nicht selbst zu den Festivals schafft, kann dank der Telekom dennoch live dabei sein: Alle Fans können die Festivals im kostenlosen Livestream bei MagentaTV über den Moments TV Sender exklusiv erleben und anschließend auch jederzeit bequem als Video-on-Demand abrufen. Mit dabei sind Top-Acts wie Linkin Park (Rock am Ring), Kraftklub, Florence + The Machine (Hurricane Festival), Zara Larsson, Lily Allen, Pitbull (Lollapalooza Berlin) und Def Leppard (Wacken Open Air).

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