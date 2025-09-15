Festival-Bilanz 2025: Musik-Events sorgen für Rekorde im Mobilfunknetz der Telekom

Von Rock bis Techno und vom Camping Platz bis zur Mainstage: Die Festival-Saison 2025 brachte nicht nur beste Stimmung, sondern auch Datenrekorde im Telekom-Netz. Ob Selfies und Posts vom Zeltplatz, Livestreams oder spontane Video-Calls von der Mainstage: Die Besucher*innen der großen Open-Air-Events haben ihre Begeisterung in Echtzeit geteilt. Mit ihrem kontinuierlichen Netzausbau sorgt die Telekom dafür, dass all das im besten Netz problemlos funktioniert. Ergänzend zur bestehenden Netzversorgung verstärkt die Telekom jährlich auf bundesweit rund 380 Veranstaltungen zeitweise mit zusätzlichen Maßnahmen das Mobilfunknetz vor Ort. Mit dem Glücksgefühle-Festival am vergangenen Wochenende endet eines der letzten großen Festivals 2025. Zum Abschluss der Saison blickt der Netzbetreiber speziell auf den Mobilfunk rund um die wichtigsten Musik-Events des Sommers zurück.

Metal schlägt Elektro: Datenverbrauch auf Rekordniveau

Ob harte Gitarrenriffs oder treibende Bässe – die Fans haben eines gemeinsam: Sie sorgen für gigantischen Datenverkehr. Spitzenreiter bleibt das Wacken Open Air, bei dem in diesem Jahr knapp 192.000 Gigabyte durch das Telekom-Netz geflossen sind. Rund die Hälfte davon wurde bereits über 5G übertragen - ebenfalls ein neuer Rekord. Rock am Ring belegt mit gut 141.000 Gigabyte den zweiten Platz, gefolgt vom Parookaville Festival, das knapp 110.000 Gigabyte verbuchte. Ebenfalls in den Top fünf: Das Airbeat One mit 63.000 Gigabyte und das Deichbrand Festival mit 51.000 Gigabyte. Zum Vergleich: Mit einem Gigabyte lassen sich rund fünf Stunden Video in Standard-Auflösung streamen – die Festival-Fans haben also Datenvolumen im Umfang mehrerer Millionen Stunden Streaming genutzt.

Wie schon im Vorjahr dominiert Instagram als beliebteste Plattform bei den Besucher*innen, um Eindrücke vom Festival-Sommer in die Welt hinauszutragen. Auch internationale Gäste prägten die Events: Besonders viele „Roamer“ kamen erneut aus den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. Auch Fans aus Frankreich, Belgien und Polen waren stark vertreten.

Sonderversorgung für besondere Momente: Mobile Funkmasten und 5G

Dank 5G können Musik-Fans surfen, streamen und Fotos sowie Videos mit maximalen Datenraten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde im Netz teilen. Auch bei großen Menschenmengen ermöglicht der neuste Mobilfunkstandard höhere Netzkapazitäten und eine reibungslose mobile Datenübertragung. Doch damit das für die vielen Besucher der Festivals diesen Sommer möglich war, musste das Netz der Telekom vorbereitet sein. Denn: Je größer und populärer ein Festival, desto aufwändiger wird die Mobilfunkversorgung.

Zusätzlich zu der bestehenden dauerhaften Mobilfunkversorgung bietet die Telekom temporäre Lösungen an – eine sogenannte Sonderversorgung. Das sind mobile Antennen, die über einen bestimmten Zeitraum Mobilfunk für die stark besuchten Gelände der Festivals liefern und im Anschluss wieder abgebaut werden. Beim Festivalsommer 2025 war das Parookaville mit 15 mobilen Sendestationen mit Abstand das Event mit der meisten Sonderversorgung der Telekom. Dahinter folgt Wacken, das zehn temporäre Standorte zählte. Platz drei mit jeweils sieben zusätzlichen Mobilfunk-Stationen belegen das Nature One Festival, Southside Festival und Glücksgefühle Festival.

Magenta-Vorteile für unvergleichliche Musikerlebnisse

Die Telekom machte den Festival-Sommer 2025 nicht nur mit ihrem Netz zum einzigartigen Erlebnis für ihre Kund*innen. Sie präsentierte mit dem Hurricane, splash!, Lollapalooza Berlin und Wacken Open Air insgesamt vier große Festivals mit Top-Acts wie Green Day, AnnenMayKantereit, Benson Boone, K.I.Z oder Guns N' Roses. Über die MeinMagenta-App und das Kundenvorteilsprogramm Magenta Moments bot das Unternehmen ihren Privatkundinnen und -kunden exklusive Einblicke und exklusive Momente. So konnten sie sich vor Ort über Meet & Greets oder beste Plätze mitten im Geschehen, Ticketgewinnspiele, Backstage Touren und exklusive Tribünenplätze mit bester Sicht freuen. Oder sie ließen sich unbegrenztes Datenvolumen freischalten, mit dem sie jeden Moment teilen konnten. Zudem zeigte die Telekom die besten Konzerte dieser Festivals – live bei MagentaTV sowie im kostenlosen Livestream über MagentaMusik.

Deutschlands größtes und bestes Mobilfunknetz

Mit ihrem 5G-Ausbau ist die Deutsche Telekom nicht nur der führende deutsche 5G-Netzbetreiber, sondern bewegt sich auch europaweit im Spitzenfeld. Die Ergebnisse zahlreicher unabhängiger Netztests bestätigen das Engagement der Telekom beim Netzausbau – sowohl bei 5G als auch bei LTE: Chip, Imtest, Smartphone Magazin und Computer Bild haben die Telekom und ihr Mobilfunknetz 2024 erneut als Testsieger ausgezeichnet.

Mit über 36.000 Mobilfunk-Standorten versorgt der Netzbetreiber nahezu 100 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mit LTE – bei 5G sind es deutlich mehr als 98 Prozent.



Die TOP 10 Festivals beim Datenverkehr im Netz der Telekom

Wacken Rock am Ring Parookaville Airbeat One Deichbrand Nature One Glücksgefühle Southside San Hejmo Hurricane

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil