35 Jahre Wacken Open Air: Telekom bringt das ausverkaufte Jubiläum live zu allen Metal-Fans und schafft neue Festivalmomente

Was 1990 mit sechs Bands auf einem Acker in Schleswig-Holstein begann, ist heute das größte Heavy-Metal-Festival der Welt. Jahr für Jahr reisen Fans aus mehr als 80 Ländern auf den „Holy Ground“, um gemeinsam Musik, Gemeinschaft und eine einzigartige Festivaltradition zu erleben. Kaum ein anderes Festival steht so sehr für Zusammenhalt, Leidenschaft und eine weltweit verbundene Community wie das Wacken Open Air.

Zum 35. Jubiläum begleitet die Telekom das ausverkaufte Festival erneut als exklusiver Partner. Das Ziel: möglichst vielen Menschen Zugang zu einem der bedeutendsten Musikereignisse der Welt zu ermöglichen – auf dem Festivalgelände ebenso wie überall dort, wo Metal zuhause ist.

Das Jubiläum kostenlos und live bei MagentaTV

Wer vom 29. Juli bis 1. August 2026 nicht in Wacken dabei sein kann, muss auf das Festival dennoch nicht verzichten. Die Telekom bringt das 35. Wacken Open Air mit einem umfangreichen Livestream-Angebot kostenlos zu allen Fans. Auf Moments TV sowie auf MagentaMusik 1 (Standard-Programmplatz 141) läuft der Livestream der beiden Hauptbühnen Harder und Faster, die im Wechsel bespielt werden. Ergänzt wird das Programm durch ausgewählte Highlights von der Louder Stage.

MagentaMusik 2 (Standard-Programmplatz: 142) zeigt Konzerte der Louder Stage sowie ausgewählte Auftritte von den Bullhead City-Bühnen W:E:T und Headbanger.

Auf MagentaMusik.de stehen beide Livestreams zur Verfügung. Zusätzlich sind im kostenlosen Angebot auf MagentaTV der Livestream über Moments TV, MagentaMusik 1 und MagentaMusik 2 frei zugänglich.

Moderatorin Kessy und Moderator Tobi begleiten das Publikum mit Konzerten, Interviews und exklusiven Einblicken hinter die Kulissen durch vier Tage Festivalprogramm.

„Wacken ist ein Lebensgefühl. Genau das möchten wir mit möglichst Vielen teilen. Wer nicht auf dem Holy Ground dabei sein kann, soll trotzdem mitfiebern, mitfeiern und die einmaligen Live-Momente erleben können. Deshalb machen wir den Livestream bei MagentaTV kostenlos für alle zugänglich. So wird Wacken zu einem gemeinsamen Erlebnis, an dem alle Metal-Fans teilhaben können“, sagt Arnim Butzen, Magenta-TV-Chef der Telekom.

Thomas Jensen, Gründer und Veranstalter Wacken Open Air, sagt: „Über das Streaming bringen wir unsere Community und Metalheads näher zusammen, denn es ermöglicht das Erleben dieser Shows auch außerhalb des Holy Grounds! Wir freuen uns auf das ausverkaufte Jubiläum und alle Metalheads, ob bei uns auf dem Acker oder vor den Bildschirmen daheim oder unterwegs. Wir feiern alle zusammen!“

„Um legendäre Shows auch mit entsprechender Qualität übertragen zu können, bedarf es einer hochwertigen Produktion, die wir in dieser Partnerschaft über die Jahre weiterentwickelt haben. Danke auch an unsere Community für den großartigen Support und das Vertrauen! Wir sehen uns in Wacken - Rain or Shine!“, ergänzt Holger Hübner, ebenso Gründer und Veranstalter des Wacken Open Airs.

Premiere auf dem Holy Ground: der Telekom Wacken Cup

Zum 35. Jubiläum erweitert das Wacken Open Air sein Festivalprogramm um ein neues Format: den Telekom Wacken Cup.

Gemeinsam mit dem Wacken Open Air und The Pack FC aus der Icon League veranstaltet die Telekom erstmals ein Kleinfeldturnier, bei dem Künstlerinnen und Künstler, Creator sowie bekannte Persönlichkeiten aus der Fußballwelt mit den Teams „The Pack“ und „Eintracht Spandau“ gemeinsam auf dem Platz stehen. Wolf Fuss, Stimme des deutschen Fußballs, wird auch dabei sein. Der Telekom Wacken Cup wird am 29. Juli kostenlos bei MagentaTV sowie auf den Social-Media-Kanälen von MagentaSport zu sehen sein.

Mit dem neuen Format verbindet das Festival zwei Welten, die von starken Communities leben: die internationale Metal-Szene und die Fußball-Kultur. So entstehen neue Berührungspunkte für eine junge Generation von Festivalfans – ohne den einzigartigen Charakter des Wacken Open Airs zu verändern.

Ein Line-up für 35 Jahre Festivalgeschichte

Zum Jubiläum präsentiert das Wacken Open Air eines der vielseitigsten Programme seiner Geschichte.

Internationale Legenden wie Judas Priest, Def Leppard, Savatage, Running Wild und Saxon treffen auf moderne Größen wie Powerwolf, Lamb of God, In Flames, Arch Enemy, Heaven Shall Burn und Airbourne. Ergänzt wird das Programm durch mehr als 200 weitere Bands aus nahezu allen Spielarten des Metal und Hard Rock.

Das Jubiläums-Line-up spiegelt die Vielfalt und Entwicklung einer Musikrichtung wider, für die Wacken seit 35 Jahren weltweit als wichtigster Treffpunkt gilt.

Festivalmomente ohne Limit teilen

Ob Lieblingssong vor der Bühne, Wiedersehen mit Freundinnen und Freunden oder der Blick über den Holy Ground – die besonderen Momente eines Festivals möchte man heute direkt mit der Community teilen.

Deshalb erhalten Telekom Kundinnen und Kunden auch in diesem Jahr über Magenta Moments unbegrenztes Datenvolumen für ihren Aufenthalt beim Wacken Open Air. So bleiben Familie, Freunde und Metal-Fans weltweit jederzeit Teil des Festivalerlebnisses.

Leistungsstarkes Netz für eines der größten Festivals Europas

Damit die mobile Kommunikation auch bei rund 85.000 Besucherinnen und Besuchern zuverlässig funktioniert, erweitert die Telekom ihre Mobilfunkversorgung rund um das Festivalgelände um elf mobile Standorte.

Wie hoch die Nachfrage nach mobilen Daten bei Großveranstaltungen ist, zeigt das Vorjahr: Beim Wacken Open Air 2025 wurden rund 191.000 Gigabyte Daten über das Telekom-Netz übertragen. Auch zum Jubiläum schafft die Telekom zusätzliche Kapazitäten, damit Livestreams, Videos, Fotos und Nachrichten jederzeit zuverlässig übertragen werden können.

Im Hintergrund unterstützt der KI-basierte RAN Guardian Agent das Netzmanagement. Er erkennt Großveranstaltungen frühzeitig, prognostiziert die zu erwartende Netzlast und hilft dabei, Kapazitäten automatisch dort bereitzustellen, wo sie benötigt werden. So verbindet die Telekom klassische Eventplanung mit intelligenter Netzautomatisierung. Bundesweit profitieren in diesem Jahr rund 1.750 Open-Air-Veranstaltungen von diesen Optimierungen.

Über MagentaTV

MagentaTV vereint Fernsehen, Streaming-Dienste und exklusive Inhalte auf einer Plattform. Nutzerinnen und Nutzer können aus bis zu 180 TV-Sendern wählen, davon 160 in HD-Qualität. MagentaTV ist unabhängig vom jeweiligen Internetanbieter buchbar und zuhause sowie unterwegs auf zahlreichen Geräten nutzbar. Weitere Informationen unter www.magentatv.de .

Über MagentaMusik

MagentaMusik bündelt das langjährige Musikengagement der Telekom unter einer starken Marke und bringt Live-Musik mit digitalen Angeboten und exklusiven Inhalten direkt zu den Fans. Darüber hinaus profitieren Kundinnen und Kunden im Treueprogramm Magenta Moments innerhalb der MeinMagenta-App von Vorteilen rund um Musik und Live-Entertainment – darunter Ticketverlosungen sowie bevorzugter Zugang zu Prio-Tickets ausgewählter Konzerte.

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