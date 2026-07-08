Telekom macht das Lolla Berlin zum Festival für alle

Live lebt nur einmal. Deshalb sorgt die Telekom dafür, dass die größten Festivalmomente des Lollapalooza Berlin presented by essence nicht nur vor Ort, sondern überall erlebbar werden. Am 18. und 19. Juli verwandelt sich die Hauptstadt erneut in einen Treffpunkt für Musik, Kultur und Community. Mit kostenlosen Livestreams, exklusiven Creator-Inhalten und einem leistungsstarken Mobilfunknetz bringt die Telekom das Festival zu allen Fans, egal ob auf dem Festivalgelände, zu Hause oder unterwegs. Ausgewählte Konzerte werden kostenlos über den Moments TV Sender bei MagentaTV übertragen, ergänzt durch Video-on-Demand-Inhalte nach dem Festival. Zusätzlich begleitet die Telekom das Lolla Berlin mit einem exklusiven Festival-Livestream auf den Social Media Kanälen von MagentaMusik . So entstehen auch neue Creator-Formate, die das Festival aus der Perspektive der Community erzählen – live vom Gelände, nah an Artists und mit exklusiven Einblicken in die Momente, die insbesondere junge Musikfans bewegen.

„Jeder Live-Moment ist einzigartig. Deshalb ist es uns wichtig, dass möglichst viele Menschen dabei sein können. Mit unserem kostenlosen Livestream bei MagentaTV bringen wir das Lolla Berlin zu allen Fans, egal ob auf dem Festivalgelände, zuhause oder unterwegs. So wird aus einem Festival in Berlin ein gemeinsames Erlebnis für Musikfans überall“, betont MagentaTV-Chef Arnim Butzen.

Etablierte Weltstars und vielversprechende Newcomer

Mit Lorde, Pitbull und Lewis Capaldi stehen einige der größten Namen der internationalen Musikszene auf der Bühne. Ergänzt wird das Line-up unter anderem durch Ayliva, Teddy Swims, Lily Allen, Zara Larsson, Tom Odell und Anitta.

Darüber hinaus steht das Festival wie kaum ein anderes für musikalische Vielfalt und kulturelle Offenheit. Von Pop und Singer-Songwriter über Urban Sounds bis hin zu elektronischer Musik mit Artists wie Artbat, Boys Noize, Korolova oder Funk Tribu reicht das Spektrum. Auch nationale Publikumslieblinge wie Zartmann und Makko gehören zum Programm.

Damit vereint das Festival internationale Stars, spannende Newcomerinnen und Newcomer sowie unterschiedlichste Musikrichtungen an einem Wochenende.

Mehr als Musik: Ein Wochenende voller Erlebnisse

Das Lolla Berlin gehört zu den vielseitigsten Festivals Europas. Zwischen internationalen Top-Acts, kreativen Erlebniswelten und zahlreichen Mitmachangeboten entsteht jedes Jahr eine besondere Atmosphäre, die weit über Musik hinausgeht.

Ob Fashionpalooza, Grüner Kiez oder Kidzapalooza: überall auf dem Gelände gibt es Neues zu entdecken. Musik, Kreativität, Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement treffen aufeinander und machen das Festival zu einem Erlebnis für die ganze Community.

Sonderversorgung für bestes Netz

Für eine zuverlässige mobile Versorgung rund um den Olympiapark Berlin erweitert die Telekom ihre Mobilfunkkapazitäten deutlich. Zusätzlich zur bestehenden Versorgung schafft ein mobiler Mobilfunkstandort zusätzliche Kapazitäten direkt am Festivalgelände. So bleibt das Netz auch dann leistungsfähig, wenn die rund 50.000 Besuchenden gleichzeitig ihre Lieblingssongs streamen, Videos hochladen oder Erlebnisse in den sozialen Medien teilen. Wie hoch die Nachfrage nach mobilen Daten bei Großveranstaltungen ist, zeigt ein Blick auf das Vorjahr: Beim Lollapalooza Berlin 2025 wurden rund 13.000 Gigabyte Daten über das Telekom Netz übertragen.

Telekom Privatkundinnen und -kunden können vor Ort über die MeinMagenta App kostenlos einen Unlimited Pass aktivieren und das Netz während des Festivals ohne Datenlimit nutzen. So lassen sich besondere Festivalmomente direkt mit Familie, Freunden und der Community teilen. Für junge Musikfans hält die Telekom zudem ein attraktives Angebot bereit: Kundinnen und Kunden unter 28 Jahren erhalten den Tarif MagentaMobil XL Young im Aktionszeitraum bereits für 34,95 Euro monatlich. Das unbegrenzte Datenvolumen ermöglicht Streaming, Social Media und Livestreams ohne Limit.

KI-gestützte Netzoptimierung für Großveranstaltungen

Die Telekom entwickelt ihr Netz kontinuierlich weiter. Der RAN Guardian Agent unterstützt das Netzmanagement dabei, öffentliche Veranstaltungen zu erkennen, die zu erwartende Netzlast zu bewerten und passende Optimierungsmaßnahmen vorzubereiten.

Zusätzlich helfen automatisierte Netzfunktionen dabei, hohe Auslastungen frühzeitig zu erkennen und Netzressourcen effizient zu verteilen. Damit kombiniert die Telekom klassische Eventplanung mit KI-gestützter Netzautomatisierung. In diesem Jahr analysiert die Telekom bundesweit rund 1.750 Open-Air-Events, die von automatisierten Optimierungen profitieren können.

Über MagentaTV

MagentaTV vereint Fernsehen, Streaming-Dienste und exklusive Inhalte auf einer Plattform. Nutzerinnen und Nutzer können aus bis zu 180 TV-Sendern wählen, davon 160 in HD-Qualität. MagentaTV ist unabhängig vom jeweiligen Internetanbieter buchbar und zuhause sowie unterwegs auf zahlreichen Geräten nutzbar. Weitere Informationen unter www.magentatv.de .

Über MagentaMusik

MagentaMusik bündelt das langjährige Musikengagement der Telekom unter einer starken Marke und bringt Live-Musik mit digitalen Angeboten und exklusiven Inhalten direkt zu den Fans. Darüber hinaus profitieren Kundinnen und Kunden im Treueprogramm Magenta Moments innerhalb der MeinMagenta-App von Vorteilen rund um Musik und Live-Entertainment – darunter Ticketverlosungen sowie bevorzugter Zugang zu Prio-Tickets ausgewählter Konzerte.

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