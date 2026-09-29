Cloudflare und Deutsche Telekom engagieren sich für ein sicheres und resilientes Internet

Die Deutsche Telekom AG und Cloudflare haben heute eine strategische Partnerschaft angekündigt. Ziel ist es, die Sicherheit und Resilienz digitaler Infrastrukturen für Unternehmen in ganz Europa zu stärken.

Im Rahmen der Zusammenarbeit erweitert die Deutsche Telekom ihr Geschäftskundenportfolio um Sicherheits- und Konnektivitätslösungen von Cloudflare. Dafür verbinden beide Unternehmen ihre Netze direkt miteinander. Europäische Unternehmen erhalten so Zugang zu Cloudflares globaler Cloud-Plattform, einer der größten weltweit, kombiniert mit der Expertise und den Services der Deutschen Telekom, Europas führendem Telekommunikationsanbieter.

Durch die Partnerschaft baut Cloudflare seine Reichweite im europäischen Markt weiter aus. Gleichzeitig stärkt T-Systems ihr Portfolio für Unternehmenskunden mit Lösungen aus der Connectivity Cloud von Cloudflare für Performance, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Cloudflare kann damit die etablierte Vertriebs- und Serviceorganisation der Deutschen Telekom nutzen, um europäische Geschäftskunden noch umfassender zu erreichen.

„Heute bringen wir zwei Plattformen zusammen, die für den Geschäftsbetrieb und das Wachstum von Unternehmen in Europa von zentraler Bedeutung sind“, sagt Stephanie Cohen, Chief Strategy Officer von Cloudflare. „Indem wir Cloudflares globale Konnektivitäts- und Sicherheitsplattform mit der Infrastrukturkompetenz und Kundenreichweite der Deutschen Telekom verbinden, helfen wir Unternehmen dabei, ihre Netze zu schützen, ihre Resilienz zu stärken und Transformationen weltweit zu beschleunigen. Mit dieser Partnerschaft schaffen wir für Unternehmen eine hochinnovative Grundlage für die nächste Generation des Internets.“

„Mit Cloudflare gehen wir eine strategische Partnerschaft ein, die die Grundlage für zuverlässige und leistungsfähige Netze in ganz Europa schafft. Uns verbindet ein klares Ziel: Wir wollen unsere Kunden in Europa dabei unterstützen, ihre digitale Infrastruktur weiterzuentwickeln und ihre Services mit einem sehr hohen Maß an Sicherheit und Resilienz zu betreiben“, sagt Kerstin Baumgart, Geschäftsführerin Wholesale der Telekom Deutschland GmbH. „Indem wir Cloudflares Plattform direkt mit unseren Netzen verbinden und unsere jeweiligen technologischen Kompetenzen bündeln, profitieren unsere Kunden von den Synergien zweier hochgradig komplementärer Infrastrukturen.“

Gemeinsam für mehr Sicherheit und Resilienz

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, zunehmend verteilte, cloudbasierte und KI-gestützte IT-Landschaften zuverlässig zu schützen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Performance, Resilienz, Datenschutz und digitale Souveränität.

Die Deutsche Telekom und Cloudflare bringen dafür komplementäre Stärken zusammen. Deutsche Telekom verfügt über eine leistungsfähige europäische Telekommunikationsinfrastruktur und langjährige Beziehungen zu Geschäftskunden. Konzerntochter T-Systems ergänzt dies mit umfassender Expertise in Beratung, Integration und Managed Services. Cloudflare bringt seine globale Connectivity Cloud sowie ein breites Portfolio an Netzwerk- und Sicherheitslösungen ein.

Die technische Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen bildet dabei eine wichtige Grundlage für gemeinsame Angebote. Die Netze von Deutsche Telekom und Cloudflare werden direkt miteinander verbunden, um eine hohe Ende-zu-Ende-Qualität und Resilienz zu unterstützen. Die Netzkooperation ist damit Teil einer umfassenderen strategischen Zusammenarbeit für sichere digitale Dienste – von Netz- und Anwendungssicherheit bis hin zum Schutz moderner Cloud- und KI-Umgebungen.

Cloudflare-Sicherheitslösungen für Geschäftskunden der Deutschen Telekom

Als Teil der Partnerschaft werden Sicherheitslösungen von Cloudflare in das Geschäftskundenportfolio aufgenommen. Dazu gehören Lösungen zum Schutz von Anwendungen, Netzwerken, Daten und zunehmend auch KI-Workloads.

T-Systems wird eigene Fachkräfte für die Cloudflare-Plattform qualifizieren und zertifizieren. Ziel ist es, Kunden von der Beratung und Implementierung bis zum laufenden Betrieb und zu Managed Security Services aus einer Hand zu unterstützen.

Gemeinsame Innovation für Sicherheit und digitale Souveränität

Über die unmittelbare Portfolio- und Vertriebszusammenarbeit hinaus wollen die Deutsche Telekom und Cloudflare gemeinsam neue Ansätze für die Sicherheitsanforderungen europäischer Unternehmen entwickeln. Dazu gehört unter anderem der Einsatz moderner, quantenresistenter Kryptographie. Beide Unternehmen wollen ihre jeweiligen Kompetenzen nutzen, um Lösungen weiterzuentwickeln, die den Anforderungen europäischer Kunden an Schutz, Resilienz und digitale Souveränität Rechnung tragen.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud. Mit Cloudflare können Unternehmen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten verringern. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste Plattform für Cloud-native Produkte und Entwicklertools auf dem Markt. Damit kann sich jedes Unternehmen die für die Arbeit, Produktentwicklung und schnellere Geschäftserfolge erforderliche Kontrolle verschaffen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen von Organisationen vertrauen Cloudflare – von den größten Marken über Unternehmer und kleine Unternehmen bis hin zu gemeinnützigen Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Mehr Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Aktuelle Trends und Analysen zum Internet unter radar.cloudflare.com.

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