Festival-Sommer 2026: Musik-Fans sorgen für neue Datenrekorde im Mobilfunknetz der Telekom

Der Festival-Sommer 2026 hat Hunderttausende Musik-Fans zusammengebracht und im Mobilfunknetz der Telekom für neue Spitzenwerte gesorgt. Ob Videos von der Mainstage, Fotos vom Campingplatz, Livestreams oder Videotelefonate: Die Besucherinnen und Besucher der großen Open-Air-Events teilten ihre Festivalmomente in Echtzeit.

Damit das auch bei vielen Menschen auf engem Raum zuverlässig funktioniert, hat die Telekom ihre bestehende Mobilfunkversorgung in diesem Sommer bei mehr als 50 Festivals gezielt mit zusätzlichen mobilen Standorten verstärkt.

Wacken Open Air mit höchstem Datenverkehr

Die Festival-Fans haben 2026 erneut für Rekordwerte im Mobilfunk-Netz der Telekom gesorgt. Den höchsten Datenverkehr verzeichnete das Wacken Open Air mit rund 292.000 Gigabyte. Damit lag das Metal-Festival deutlich über dem Vorjahreswert von 192.000 Gigabyte.

Auf Platz zwei folgt das Parookaville Festival mit rund 252.000 Gigabyte. Das entspricht mehr als einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahreswert von knapp 110.000 Gigabyte. Rock am Ring belegt mit 217.000 Gigabyte den dritten Platz. Im vergangenen Jahr waren dort 141.000 Gigabyte durch das Telekom-Netz geflossen.

Zum Vergleich: Mit einem Gigabyte lassen sich rund fünf Stunden Video in Standardauflösung streamen. Die Festival-Fans haben 2026 somit Datenvolumen im Umfang von mehreren Millionen Stunden Videostreaming genutzt.

Mehr als 50 Festivals mit zusätzlicher Netzkapazität

Für die Festival-Saison erweiterte die Telekom ihre bestehende Mobilfunkversorgung bundesweit bei mehr als 50 Musik-Festivals um temporäre Lösungen. Mobile Antennen-Container brachten zusätzliche Netzkapazität genau dorthin, wo sie für wenige Tage besonders stark benötigt wurde.

Die umfangreichste Sonderversorgung erhielt das Parookaville Festival in Weeze mit 15 temporären Mobilfunk-Standorten. Beim Wacken Open Air kamen 10 zusätzliche Standorte zum Einsatz. Hurricane, Southside, Nature One und das Glücksgefühle Festival wurden jeweils mit sieben mobilen Stationen verstärkt.

Insgesamt setzte die Telekom 2026 bei rund 100 Großveranstaltungen mehr als 200 mobile Mobilfunkstationen ein. Neben Musik-Festivals gehörten dazu auch Volksfeste und große Sportveranstaltungen.

Die Planung der Sonderversorgung beginnt häufig Monate im Voraus. Faktoren wie Topografie, Besucherströme und Prognosen zum Datenverbrauch fließen in die Standortwahl ein. In enger Abstimmung mit den Veranstaltern plant die Telekom den gesamten Einsatz – vom Netzaufbau bis zur Energieversorgung der mobilen Standorte.

KI unterstützt das Netz bei Großveranstaltungen

Auch automatisierte und KI-gestützte Netzfunktionen unterstützten die Telekom während des Festival-Sommers. Der RAN Guardian Agent hilft dabei, öffentliche Veranstaltungen zu erkennen, die erwartete Netzlast zu bewerten und mögliche Optimierungsmaßnahmen abzuleiten.

Automatisierte Netzfunktionen unterstützen zusätzlich dabei, hohe Auslastungen frühzeitig zu identifizieren und vorhandene Netzressourcen effizient zu verteilen. So kann das Netz flexibler auf besondere Lastspitzen bei Großveranstaltungen reagieren.

Insgesamt analysierte die Telekom 2026 bundesweit rund 1.750 Open-Air-Events, die von automatisierten Netzfunktionen und Optimierungen profitieren konnten. Damit kombiniert die Telekom klassische Eventplanung mit moderner Netzautomatisierung.

Neue Multibeam-Antennen regulär im Einsatz

Nach einem erfolgreichen Test beim Glücksgefühle Festival 2025 setzte die Telekom in diesem Sommer erstmals spezielle Dual-Band-Multibeam-Antennen regulär auf Festivals ein.

Anders als herkömmliche Antennen, die größere Flächen gleichmäßig versorgen, teilt die Multibeam-Technologie Funkzellen in mehrere unabhängige Richtsektoren, sogenannte Beams, und unterschiedliche Frequenzbereiche auf. Dadurch können auch bei hoher Netzauslastung mehr Menschen gleichzeitig mit stabilen Datenraten surfen, streamen und Inhalte teilen.

Magenta-Vorteile für einmalige Musikerlebnisse

Auch abseits des Festivalgeländes konnten Musikfans die großen Open-Air-Events miterleben: Rock am Ring, Hurricane, splash!, Lollapalooza Berlin und Wacken Open Air übertrug die Telekom 2026 kostenlos im Livestream bei MagentaTV. Ausgewählte Auftritte sind als Video-on-Demand verfügbar. Zudem konnten Telekom Privatkundinnen und -kunden vor Ort kostenfreie Unlimited Pässe buchen und das Telekom-Netz auf dem Festivalgelände ohne Datenlimit nutzen.

Über das Treueprogramm Magenta Moments in der MeinMagenta App profitierten Kundinnen und Kunden außerdem von exklusiven Ticketverlosungen, unter anderem für das Hurricane und das splash! Festival.

Die Top 10 Festivals beim Datenverkehr im Telekom-Netz

1. Wacken Open Air – rund 292.000 Gigabyte

2. Parookaville – rund 252.000 Gigabyte

3. Rock am Ring – rund 217.000 Gigabyte

4. Hurricane Festival – rund 118.000 Gigabyte

5. Airbeat One – rund 104.000 Gigabyte

6. Nature One – rund 80.000 Gigabyte

7. Deichbrand Festival – rund 78.000 Gigabyte

8. Southside Festival – rund 71.000 Gigabyte

9. Glücksgefühle Festival – rund 70.000 Gigabyte

10. splash! – rund 53.000 Gigabyte

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