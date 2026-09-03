Telekom bringt Ray-Ban Meta Glasses in ihre Shops

Die Telekom nimmt die Ray-Ban Meta Glasses ab dem 3. September 2026 in ihr Sortiment auf. Kundinnen und Kunden können die intelligenten Brillen in den Telekom Shops, über die Hotline 0800 330 8000 sowie online auf telekom.de beziehen. Für die Einrichtung sind die Meta-AI-App und ein Meta-Konto erforderlich. Die Telekom bietet die Ray-Ban Meta Glasses zu Kaufpreisen ab 419 Euro an. Die Brillen können über eine Laufzeit von 36 Monaten in Raten bezahlt werden. Im Tarif MagentaMobil M gibt es die Glasses ab 6 Euro monatlich. Informationen zu Modellen, Farben und teilnehmenden Shops stehen unter https://telekom.de/shop/geraete/ai-glasses-erleben.

Künstliche Intelligenz für unterwegs

Mit den Brillen können Nutzerinnen und Nutzer Anrufe annehmen, Musik abspielen oder Nachrichten versenden. AI ermöglicht zudem die Beantwortung von Fragen und kann Informationen zur Umgebung bereitstellen. Die Smart Glasses unterstützen zudem Live-Übersetzungen für zahlreiche Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch und Mandarin. Die Brillen ermöglichen auch Film- und Fotoaufnahmen. Eine integrierte Aufnahme-LED signalisiert den Menschen in ihrer Umgebung, wenn gerade ein Foto oder Video aufgenommen wird.

Die Telekom bringt die Smart Glasses in die Shops, damit Interessierte die Brillen vor Ort ansehen, ausprobieren und sich persönlich beraten lassen können. Geschulte Mitarbeitende unterstützen bei der Auswahl, der Einrichtung und der Verbindung mit einem kompatiblen Smartphone.

Technologie eröffnet vielfältige Möglichkeiten

Die Telekom will ihren Kundinnen und Kunden innovative Technologien zugänglich machen und steht zugleich für einen verantwortungsvollen Umgang damit. So können smarte Brillen bei der Orientierung und Kommunikation helfen und Barrieren reduzieren. Dadurch sind sie an vielen Stellen eine Hilfe im Alltag.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil