Telekom macht hochwertige Smartphones bezahlbarer

Hochwertige Smartphones sollen für Kundinnen und Kunden leichter finanzierbar werden. Dafür startet die Telekom am 10. September den Ratenkauf mit Telekom Rückgabedeal. Grundlage ist eine zu Vertragsbeginn vereinbarte Schlussrate. Diese stellt den Restwert des Smartphones zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit dar. Die Schlussrate wird bei der Berechnung der monatlichen Raten berücksichtigt und reduziert deren Höhe über die gesamte Laufzeit. Wer das Smartphone am Ende behalten möchte, zahlt die vereinbarte Schlussrate. Wer es fristgerecht und in einem gebrauchten Zustand zurückgibt, spart sich diesen Betrag. Das Gute: Wird das Gerät behalten, entspricht der Gesamtpreis dem eines klassischen Ratenkaufs. Der Kunde hat mehr Flexibilität, aber keine Mehrkosten.

Telekom erleichtert den Weg zum Wunsch-Smartphone

Smartphones sind für viele Verbraucherinnen und Verbraucher eine größere Anschaffung – erst recht, wenn das bevorzugte Modell aus dem Premiumsegment kommt. Viele stehen deshalb vor einem Spagat. Einerseits möchten sie bei Funktionen und Qualität keine Abstriche machen, andererseits sollen die monatlichen Ausgaben bezahlbar bleiben. Der Telekom Rückgabedeal setzt genau hier an. Die erwartete Schlussrate des Smartphones wird schon zu Beginn der Finanzierung festgelegt und bei den monatlichen Raten berücksichtigt. Für Kundinnen und Kunden heißt das: Sie zahlen von Anfang an eine niedrigere monatliche Rate.

Eine Beispielrechnung macht das deutlich: Ein Smartphone kostet insgesamt 1.179 Euro. Nach einer Anzahlung von 99 Euro wären bei einem klassischen Ratenkauf über 24 Monate monatlich 45 Euro fällig. Mit dem Rückgabedeal werden 312 Euro zunächst als Schlussrate ausgeklammert. Dadurch sinkt die monatliche Rate auf 32 Euro. Das sind jeden Monat 13 Euro weniger. Erst am Ende der Laufzeit fällt die Entscheidung: Wer das Smartphone behalten möchte, zahlt die Schlussrate. Bei Rückgabe des Smartphones im Zustand „gebraucht“ entfällt die Schlussrate.

Zustand entscheidet über die Schlussrate

Bei der Rückgabe prüft die Telekom den Zustand des Smartphones. Ist das Gerät funktionsfähig und weist nur normale Gebrauchsspuren auf, gibt die Kundin oder der Kunde das Gerät ab und zahlt nichts weiter. Dazu können zum Beispiel Kratzer oder Dellen gehören, solange Display, Akku und Gerät grundsätzlich funktionieren und kein Flüssigkeitsschaden vorliegt.

Bei stärkeren Schäden kann ein Teil der Schlussrate fällig werden. Das gilt etwa, wenn Displayglas, Kamera oder Rückseite gebrochen sind oder das Display Funktionsstörungen zeigt. In diesem Fall zahlen Kundinnen und Kunden 50 Prozent der vereinbarten Schlussrate.

Ist das Smartphone stark beschädigt, lässt es sich nicht mehr einschalten, hat einen Flüssigkeitsschaden oder ist der Akku defekt, ist eine Rückgabe im Rahmen des Telekom Rückgabedeals nicht möglich. Dann wird die vereinbarte Schlussrate fällig.

Flexibilität ohne Extrakosten

Der Telekom Rückgabedeal verschiebt die Entscheidung, ob Kundinnen und Kunden das Smartphone dauerhaft behalten möchten, ans Ende der Vertragslaufzeit. Kundinnen und Kunden müssen sich beim Vertragsabschluss noch nicht festlegen. Nach Ablauf der Laufzeit entscheiden sie selbst: Sie behalten das Gerät und zahlen die vereinbarte Schlussrate oder geben es im gebrauchten Zustand zurück. Diese Flexibilität kostet nicht extra. Wer sich am Ende für das Smartphone entscheidet, zahlt insgesamt denselben Betrag wie bei einem klassischen Ratenkauf. Der Rückgabedeal hält die Möglichkeit einer späteren Rückgabe offen und senkt dabei die monatlichen Raten.

Smartphones länger nutzen, Rohstoffe schonen

Rund 200 Millionen alte Handys und Smartphones liegen ungenutzt in deutschen Schubladen. Das muss nicht sein. Der Telekom Rückgabedeal bringt mehr Geräte zurück in den Kreislauf. Ziel ist, die Smartphones länger zu nutzen, Ressourcen zu schonen und den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Zurückgegebene Geräte werden geprüft und aufbereitet. Unter anderem durchlaufen sie eine Datenlöschung nach internationalen Sicherheitsstandards. Nach der Aufbereitung gehen die hochwertigen, gebrauchten Smartphones wieder in den Verkauf. Der Telekom Rückgabedeal unterstützt die umfassende Klima- und Umweltstrategie der Deutschen Telekom: Bis 2030 sollen IT, Netzwerktechnik und Endgeräte kreislauffähig gestaltet sein.

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