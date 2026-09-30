Telekom nimmt 115 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb

Die Telekom hat im August ihr Mobilfunknetz weiter ausgebaut. 115 neue Mobilfunkstandorte hat das Unternehmen in Betrieb genommen. An 401 bestehenden Standorten hat die Telekom die Kapazität erhöht. Alle diese Maßnahmen zahlen auf das Ultra-Kapazitätsnetz der Telekom ein. Die meisten neuen Standorte hat die Telekom in Bayern (35) in Betrieb genommen, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 23 Standorten und Baden-Württemberg und Niedersachsen mit jeweils 11 Standorten. Aktuell können bundesweit rund 99 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei 4G liegt bei nahezu 100 Prozent

Leistungsstarke Anbindung für das Ultra-Kapazitätsnetz

Über 80 Prozent der Mobilfunkstandorte der Telekom sind bereits mit Glasfaser angebunden. Mit dem 30.000. Cell Site Gateway hat die Telekom nun einen weiteren wichtigen Meilenstein beim Ausbau ihres Ultra-Kapazitätsnetzes erreicht. Die Gateways verbinden Mobilfunkstandorte mit dem Transportnetz und leiten die Daten schnell und zuverlässig weiter. Sie ermöglichen Standortanbindungen mit Übertragungskapazitäten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde. So gelangen zusätzliche 4G- und 5G-Kapazitäten zuverlässig ins Netz – eine wichtige Voraussetzung für stabile Verbindungen und hohe Datenraten, auch beim weiterwachsenden Datenverkehr. Mobilfunkstandorte mit einer 10-Gbit/s-Anbindung sind außerdem über separate Glasfaserverbindungen mit zwei unterschiedlichen zentralen Netzknoten verbunden. Das macht die Standorte besonders ausfallsicher.

Mehr zur Modernisierung des Mobilfunknetzes der Telekom auf allen Netzebenen: Vom Standort bis ins Backbone - So entsteht das Ultra-Kapazitätsnetz.

Kommunen mit neuen Standorten im August

Aachen, Albstadt, Altenburg, Alzey, Bad Arolsen, Bad Blankenburg, Bad Kissingen, Bad Kreuznach, Bad Waldsee, Bayerisch Eisenstein, Beelitz, Berlin, Beutelsbach, Bochum, Bruchhausen-Vilsen, Flecken, Buchen (Odenwald), Büchlberg, Derschen, Dinkelsbühl, Dresden, Düren, Düren, Düsseldorf, Eisenach, Ellrich, Emmendorf, Eppenbrunn, Ering, Eschenburg, Eschwege, Eschwege, Eslohe (Sauerland), Freising, Füssen, Gelsenkirchen, Gronau (Westfalen), Großpösna, Haag i. OB, Hagen im Bremischen, Hagen, Hamburg, Hammelburg, Hanstedt, Haßfurt, Hausham, Homberg (Ohm), Höchenschwand, Jachenau, Jena, Jerichow, Konstanz, Köln, Langenbrettach, Leverkusen, Ludwigslust, Mallersdorf-Pfaffenberg, Marktredwitz, Mildstedt, Monheim am Rhein, Mönchengladbach, München, Münsingen, Neukirchen/Pleiße, Nürnberg, Oberzent, Oelde, Offenbach am Main, Oldenburg (Oldenburg), Paderborn, Pfullingen, Plochingen, Porta Westfalica, Potsdam, Reinbek, Rosenheim, Röhrmoos, Sarmstorf, Schnaittach, Schwabach, Schüttorf, Siegen, Simmersfeld, Spiesen-Elversberg, Sulingen, Syke, Tostedt, Vechta, Waldeck, Waldeck, Waldshut-Tiengen, Wattendorf, Wittelshofen, Wittelshofen und Wolfsburg.

Informationen für Kunden

Wer wissen möchte, ob er vom Ausbau profitiert hat, kann auf www.telekom.de/netzausbau seine Mobilfunk-Versorgung prüfen. Auch die Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000) informieren darüber.

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