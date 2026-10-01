Telekom und Rabot Energy starten Stromtarife aus erneuerbaren Energien

Die Deutsche Telekom erweitert ihr Angebot: Gemeinsam mit Rabot Energy bietet sie Kundinnen und Kunden ab sofort drei Stromtarife aus 100 Prozent erneuerbaren Energiequellen an. Der Zugang ist einfach: Die Angebote sind über Magenta Moments in der MeinMagenta-App verfügbar.

Rabot Energy ist der Stromlieferant und übernimmt Vertragsabschluss, Anbieterwechsel, Belieferung und Kundenservice. Die Telekom schafft über ihre digitalen Kundenkanäle einen einfachen Zugang und bietet ihren Kundinnen und Kunden zusätzliche Preisvorteile.

Zum Start gibt es je nach Verbrauch einen Wechselbonus von bis zu 350 Euro. Wer seine Stromrechnung über die Mobilfunkrechnung bezahlt, erhält zusätzlich 20 Euro Cashback.

Drei Tarife für unterschiedliche Bedürfnisse

Zur Auswahl stehen zwei Fixpreistarife mit Preisgarantien von zwölf beziehungsweise 24 Monaten sowie ein dynamischer Stromtarif mit einer Preisobergrenze. Beim dynamischen Tarif orientiert sich der Strompreis an den kurzfristigen Börsenpreisen. Sind die Preise niedrig, etwa wenn viel Wind- und Solarstrom verfügbar ist, können Haushalte davon profitieren. Besonders attraktiv ist das für Menschen, die größere Stromverbräuche, wie das Laden eines Elektroautos, zeitlich verschieben können.

Der Clou: Eine Preisobergrenze deckelt den Kilowattstundenpreis für zwölf Monate. So können Haushalte von niedrigen oder sogar negativen Börsenpreisen profitieren, ohne das Kostenrisiko bei steigenden Preisen vollständig selbst zu tragen.

Sparen, ohne den Alltag umzustellen

Wer seinen Stromverbrauch nicht aktiv in günstigere Zeiten verlagern möchte, kann den dynamischen Tarif optional mit einem kompakten Batteriespeicher und der Steuerung „Rabot Flow“ kombinieren. Das System lädt den Speicher automatisch, wenn Strom günstig ist und stellt die Energie später wieder zur Verfügung, wenn die Preise höher liegen. Nicht benötigte Energie kann im Rahmen des Systems zusätzlich am Strommarkt verkauft werden. Der Plug-and-Play-Speicher wird über eine normale Haushaltssteckdose angeschlossen und ist ungefähr so groß wie ein Drucker. Damit kommt die Lösung auch für Mieterinnen und Mieter sowie für Haushalte ohne Photovoltaikanlage oder große steuerbare Verbraucher infrage. Der Speicher kostet einmalig 400 Euro und bringt eine durchschnittliche Kostenersparnis von rund 120 Euro pro Jahr. Damit kann sich der Speicher nach etwa drei bis vier Jahren amortisieren.

„Die Energiewende soll nicht nur für Haushalte mit eigenem Haus, Photovoltaikanlage und großem Stromspeicher Vorteile bringen. Gemeinsam mit Rabot Energy machen wir intelligente Stromprodukte für mehr Menschen zugänglich: einfach über die MeinMagenta-App, mit Tarifen für Strom aus erneuerbaren Energien und konkreten Preisvorteilen“, sagt Robin Westermann, Projektleiter Energy bei der Deutschen Telekom.

Über Magenta Moments zum passenden Stromtarif

Interessierte finden die Tarife sowohl direkt über Magenta Moments in der MeinMagenta-App als auch über eine Landingpage außerhalb der App. Rabot Energy übernimmt anschließend die weiteren Schritte des Anbieterwechsels, kümmert sich um die Kündigung beim bisherigen Anbieter und koordiniert den Start der neuen Strombelieferung. Entstehen durch den Anbieterwechsel nachweislich Mehrkosten, erstattet Rabot Energy diese im Rahmen der Wechselgarantie.

„Die Energiewende wird nicht allein durch mehr erneuerbare Energien gelingen, sondern dadurch, dass wir Strom endlich intelligenter nutzen. Genau hier setzen wir an: Wir machen den Energiemarkt digital, flexibel und für Haushalte direkt nutzbar. Dass nach gut drei Jahren schon mehr als 200.000 Kundinnen und Kunden auf Rabot Energy setzen, zeigt, dass die Nachfrage nach smarter Energie längst da ist. “, sagt Jan Rabe, CEO und Co-Gründer von Rabot Energy.

Strom aus erneuerbaren Energien mit Herkunftsnachweis

Auch bei Rabot Energy kommt aus der Steckdose physikalisch der jeweilige lokale Strommix. Entscheidend ist deshalb die Herkunft der eingekauften Strommenge: Für den Verbrauch der Kundinnen und Kunden weist Rabot Energy über Herkunftsnachweise nach, dass die entsprechende Menge Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt und ins europäische Stromnetz eingespeist wurde. Die Nachweise werden anschließend entwertet und können kein zweites Mal verwendet werden. So ist sichergestellt, dass die verbrauchte Strommenge bilanziell vollständig durch Strom aus erneuerbaren Energien gedeckt ist.

Telekom setzt auf erneuerbare Energien

Die Partnerschaft mit Rabot Energy und das neue Stromangebot passen zur Energie- und Klimastrategie der Telekom. Seit 2021 deckt der Konzern den eigenen Strombedarf weltweit zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien – durch langfristige Lieferverträge, Eigenversorgung, direkten Stromeinkauf und zertifizierte Herkunftsnachweise. Seit Ende 2025 ist die Telekom im eigenen Geschäftsbetrieb bilanziell treibhausgasneutral: Der Konzern konnte seine weltweiten Emissionen in Scope 1 und 2 im Vergleich zu 2017 um mehr als 94 Prozent reduzieren. Der verbleibende Anteil von knapp sechs Prozent wird über hochwertige CO2-Bindungsprojekte neutralisiert.

Das neue Stromangebot ist ab 1. Oktober 2026 über Magenta Moments in der MeinMagenta-App verfügbar.

Über Rabot Energy

Rabot Energy ist eine Marke der RABOT Energy DE GmbH und treibt seit 2021 als digitaler Energieversorger die Energiewende in Deutschland voran. Mit 100 % Strom aus erneuerbaren Energien, bilanziell nachgewiesen durch Entwertung von Herkunftsnachweisen nach der HkRNDV und KI-basierter Optimierung hilft Rabot Energy Haushalten, ihre Stromkosten deutlich zu senken. Über 200.000 Kunden vertrauen bereits auf die smarte Energieplattform. Mehr Informationen unter www.rabot.energy

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil

