Einfach erklärt: Magenta Moments – das Telekom Treueprogramm

Die Telekom sagt Dankeschön! Und zwar mit Magenta Moments in der MeinMagenta App. Seit dem Start im Jahr 2022 haben bereits mehrere Millionen Kundinnen und Kunden Magenta Moments in der MeinMagenta App genutzt.Das Treueprogramm bietet täglich einzigartige Geschenke, Gewinnspiele und Vorteile von der Telekom und ihren Partnern wie zum Beispiel Disney, Netflix, Apple und Samsung. Darüber hinaus erhalten Kunden frühzeitigen Zugang zu Konzerttickets für verschiedene Veranstaltungen. Und das Beste: Es geht nicht darum, wie bei einem klassischen Prämienprogramm Punkte zu sammeln oder etwas Besonderes tun zu müssen, damit man eine Prämie erhält. Stattdessen gibt’s die exklusiven Geschenke und Vorteile bei Magenta Moments einfach so – um unseren Kundinnen und Kunden eine Freude zu machen.

Magenta Moments - ganz ohne Haken

Die Vorteile und Geschenke bei Magenta Moments sind handverlesen und gehören zu den besten Angeboten auf dem Markt. Das Treueprogramm ist für alle Privatkunden der Telekom zugänglich und kann über die MeinMagenta App mit wenigen Klicks eingelöst werden – schnell und einfach. Ohne Haken oder versteckte Bedingungen. Alle Angebote sind im Vorteilsbereich der App unter dem Herz-Symbol zu finden.

In drei Schritten zu allen Vorteilen der Magenta Moments

Wer jetzt sofort profitieren möchte, kann dies jederzeit tun:

MeinMagenta App öffnen oder herunterladen und sich mit den Telekom Login einloggen

Herz-Symbol in der Menüleiste antippen

Exklusive Deals genießen

Noch schneller geht's mit diesem QR-Code:

Wer sich vorher noch weiter informieren möchte, ist hier richtig: https://www.telekom.de/magenta-moments