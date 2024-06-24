Einfach erklärt: Magenta Moments – das Telekom Treueprogramm
Zufriedene und treue Kundinnen und Kunden sind das Wichtigste bei der Telekom. Deshalb gibt es das Vorteilsprogramm "Magenta Moments" – exklusiv für Privatkunden in Deutschland.
Zufriedene und treue Kundinnen und Kunden sind das Wichtigste bei der Telekom. Deshalb gibt es das Vorteilsprogramm "Magenta Moments" – exklusiv für Privatkunden in Deutschland.
Die Telekom sagt Dankeschön! Und zwar mit Magenta Moments in der MeinMagenta App. Seit dem Start im Jahr 2022 haben bereits mehrere Millionen Kundinnen und Kunden Magenta Moments in der MeinMagenta App genutzt.Das Treueprogramm bietet täglich einzigartige Geschenke, Gewinnspiele und Vorteile von der Telekom und ihren Partnern wie zum Beispiel Disney, Netflix, Apple und Samsung. Darüber hinaus erhalten Kunden frühzeitigen Zugang zu Konzerttickets für verschiedene Veranstaltungen. Und das Beste: Es geht nicht darum, wie bei einem klassischen Prämienprogramm Punkte zu sammeln oder etwas Besonderes tun zu müssen, damit man eine Prämie erhält. Stattdessen gibt’s die exklusiven Geschenke und Vorteile bei Magenta Moments einfach so – um unseren Kundinnen und Kunden eine Freude zu machen.
Die Vorteile und Geschenke bei Magenta Moments sind handverlesen und gehören zu den besten Angeboten auf dem Markt. Das Treueprogramm ist für alle Privatkunden der Telekom zugänglich und kann über die MeinMagenta App mit wenigen Klicks eingelöst werden – schnell und einfach. Ohne Haken oder versteckte Bedingungen. Alle Angebote sind im Vorteilsbereich der App unter dem Herz-Symbol zu finden.
In drei Schritten zu allen Vorteilen der Magenta Moments
Wer jetzt sofort profitieren möchte, kann dies jederzeit tun:
Wer sich vorher noch weiter informieren möchte, ist hier richtig: https://www.telekom.de/magenta-moments