Hollywood für zuhause: Telekom verschenkt 6 Monate Paramount+ über Magenta Moments

Im Advent verwandeln Telekom Privatkundinnen und -kunden ihr Wohnzimmer in einen VIP-Kinosaal und genießen Hollywood zuhause. Denn Magenta Moments schenkt Mobilfunk- und MagentaTV-Kund*innen sechs Monate Paramount+! Das bedeutet unvergessliche Stunden mit packenden Blockbuster-Filmen, preisgekrönten Serienhits, exklusiven Originals und den größten Stars. Das Paramount+ Geschenk enthält das Paramount+ Standard Abo im Wert von 7,99 Euro monatlich. Es läuft nach 6 Monaten automatisch aus und bedarf keiner Kündigung. Nutzerinnen und Nutzer erhalten eine SMS oder eine E-Mail, sobald das Abo automatisch ausgelaufen ist. Sollte ihr Mobilfunk- oder MagentaTV-Vertrag vor Ablauf der 6 Monate enden, endet automatisch auch das Paramount+ Geschenk.

Gültigkeitsdauer und Berechtigung

Die Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht, vom 02.12.2024 bis zum 09.12.2024. Das Geschenk ist zu Mobilfunk-Tarifen ab der 3. Generation (MagentaMobil Tarife ab 4. April 2017) und MagentaTV-Tarifen mit Festnetzanschluss und 24-monatiger Laufzeit oder MagentaTV-Tarifen ohne Festnetzanschluss der Telekom zubuchbar, sofern zum Zeitpunkt der Buchung kein kostenpflichtiges Paramount+ Produkt über die Telekom gebucht ist.

Prepaid-, Gönn-, Regio- und Geschäftskund*innen sowie Festnetzkund*innen ohne MagentaTV oder mit MagentaTV Zubuchoption können das Geschenk nicht buchen. Auch MagentaTV Kund*innen ohne Telekom Internetanschluss, die nicht über die Website gebucht haben, sondern im Telekom Shop, Service oder Handel, können das Geschenk nicht buchen. Young Kund*innen erhalten bei Buchung des Geschenks keinen zusätzlichen Streaming Vorteil.

Zubuchung über Magenta Moments

Das Geschenk kann nur über das exklusive Telekom Treueprogramm „Magenta Moments“ zugebucht werden. Magenta Moments ist in der MeinMagenta App über das Herz-Symbol in der Menüleiste zu finden. Das Geschenk wird in der App angezeigt, wenn Kund*innen die Buchungsvoraussetzungen erfüllen. Weitere Informationen zum Paramount+ Geschenk finden Sie hier: https://www.telekom.de/hilfe/paramount-plus-geschenk

Über Magenta Moments

Magenta Moments ist das exklusive Treueprogramm für Privatkundinnen und -kunden der Telekom. Es bietet einzigartige Geschenke und Vorteile aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Streaming oder Vorteile von ausgewählten Partnern – ohne versteckte Kosten und weitere Verpflichtungen. Nutzer*innen finden Magenta Moments innerhalb der MeinMagenta App. Die MeinMagenta App ist im App Store (iOS) und im Play Store (Android) kostenlos verfügbar.

Weitere Informationen auf www.telekom.de/magenta-moments

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