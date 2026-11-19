T.Capital Tech Fund hat 100 Millionen Euro in der Series D-Finanzierungsrunde von Mistral AI investiert. T.Capital bündelt die strategischen Investitionen der Deutschen Telekom und verwaltet für den Konzern ein Kapital von mehr als 2 Milliarden Euro. Investiert wird in Unternehmen, die zu den strategischen Prioritäten des Konzerns passen.

Diese Investition in Mistral AI ist ein erster Schritt zu einer Kombination der souveränen Infrastruktur, der Kundenbeziehungen und der Expertise des Konzerns im Bereich Integration mit den Frontier-Modellen, der Unternehmenssoftware und den Einsatzmöglichkeiten der Technik von Mistral AI im Rahmen einer zukünftigen strategischen Partnerschaft. Gemeinsam planen die Deutsche Telekom und Mistral AI, Unternehmen und den öffentlichen Sektor in Deutschland bei der Einführung von passgenauer KI zu unterstützen, insbesondere in der Industrie und in regulierten Bereichen.

Die Zusammenarbeit basiert auf den Investitionen der Deutschen Telekom in souveräne KI-Infrastruktur in Deutschland – namentlich der jüngst in München eröffneten KI-Fabrik - sowie der hier wachsenden Präsenz von Mistral AI.

Beide Unternehmen engagieren sich für ein wettbewerbsfähiges, souveränes KI-Ökosystem in Europa, das KI-Infrastruktur, Modelle und Unternehmensanwendungen umfasst.

Ferri Abolhassan, Mitglied des Vorstands der Deutschen Telekom AG und CEO von T-Systems, sagte: "Die europäische Wettbewerbsfähigkeit hängt davon ab, ob wir leistungsstarke KI entwickeln und einsetzen können. Unternehmen müssen dieser Technologie vertrauen und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten behalten können. Unsere Industrial AI Cloud bildet eine starke Grundlage für souveräne KI in Deutschland. Mit unserer Investition in Mistral AI erweitern wir die Kombination von europäischer Frontier-Technologie im Bereich KI und technischer Expertise mit vertrauenswürdiger Infrastruktur und Integrationsmöglichkeiten, um Unternehmen in ganz Deutschland beim Einsatz von vertrauenswürdiger KI zu unterstützen."

Johan Bergqvist, Chief Financial Officer von Mistral AI, sagte: "Deutschland ist das industrielle Rückgrat Europas, und KI ist mittlerweile von zentraler Bedeutung für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben Mistral entwickelt, damit europäische Unternehmen modernste KI-Technologien einsetzen können, über die sie die volle Kontrolle haben – auf Basis ihrer eigenen Daten und in ihrer eigenen Infrastruktur. Die Investition von T.Capital ist ein starkes Signal: Gemeinsam können Deutsche Telekom und Mistral der deutschen Industrie und öffentlichen Einrichtungen souveräne, vertrauenswürdige KI in großem Maßstab zur Verfügung stellen.“

Maneesh Sharma, Partner T.Capital Tech Fund, sagte: „Mistral hat sich als eines der führenden KI-Unternehmen Europas etabliert und verbindet dabei Technologie von Weltklasse mit einer starken Ausrichtung auf die Bedürfnisse von Unternehmen. Wir sehen großes Potenzial für Mistral, sich als weltweit führender Anbieter im Bereich Unternehmens-KI zu etablieren. Unsere Investition in Höhe von 100 Millionen Euro spiegelt unser Vertrauen in das Team, die Technologie und den Markt wider und eröffnet gleichzeitig spannende Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom.“

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt somit weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendwelcher Art dar.

Diese Information enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen des Vorstands der Deutschen Telekom AG beruhen. Mit der Verwendung von Worten wie erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, davon ausgehen, glauben, schätzen und ähnlichen Formulierungen werden zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet. Diese Aussagen sind nicht als Garantien dafür zu verstehen, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Die zukünftige Entwicklung sowie die von der Deutschen Telekom AG und ihren verbundenen Unternehmen tatsächlich erreichten Ergebnisse sind abhängig von einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten und können daher wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Verschiedene dieser Faktoren liegen außerhalb des Einflussbereichs der Deutschen Telekom AG und können nicht präzise vorausgeschätzt werden, wie z.B. das künftige wirtschaftliche Umfeld sowie das Verhalten von Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern.

Die Deutsche Telekom AG ist vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Regelungen nicht verpflichtet und übernimmt keine Verpflichtung, irgendeine dieser Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um die tatsächlichen Ereignisse und Entwicklungen im Nachgang zutreffend zu reflektieren.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil

Über Mistral: Mistral AI

Über T.Capital: T.Capital

