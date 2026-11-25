Beleidigungen und Bedrohungen in sozialen Netzwerken, heimliche Überwachung von Smartphones oder die Verbreitung intimer Bilder ohne Einwilligung: Digitale Gewalt hat viele Gesichter. Betroffen sein können alle Menschen. Frauen erleben digitale Gewalt jedoch besonders häufig und in spezifischen Formen. Nicht selten setzt sich Gewalt aus dem persönlichen Umfeld im digitalen Raum fort.

Wie dringlich der Handlungsbedarf ist, zeigen die vorgestellten Bundeslagebilder des Bundeskriminalamts. Im Jahr 2025 wurden bundesweit 31.221 Frauen und Mädchen als Opfer digitaler Gewalt polizeilich erfasst – ein Anstieg um 15,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das tatsächliche Ausmaß dürfte aufgrund des hohen Dunkelfelds deutlich größer sein.

Anlässlich des Orange Day veröffentlicht der gemeinnützige Verein Deutschland sicher im Netz e. V. einen neuen digitalen Ratgeber. Das Informationsangebot wurde gemeinsam mit der Telekom im Rahmen ihrer Kampagne „Was sich liebt“ entwickelt, mit der das Unternehmen sein langjähriges Engagement gegen Hass im Netz auf das Thema digitale Gewalt in Beziehungen ausweitet.

Digitale Gewalt verstehen und handlungsfähig bleiben

Der neue Ratgeber vermittelt niedrigschwellig, wie sich digitale Gewalt äußert, woran Betroffene sie erkennen und welche Handlungsmöglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen.

Im Mittelpunkt stehen vier Formen digitaler Gewalt: Angriffe durch Worte wie Hassrede und Cybermobbing, digitale Kontrolle und Überwachung etwa durch Cyberstalking oder Spionage-Apps, Angriffe auf Privatsphäre und Identität durch die Veröffentlichung persönlicher Daten oder Identitätsdiebstahl sowie der Missbrauch von Bildern, beispielsweise durch die unerlaubte Verbreitung intimer Aufnahmen, sexuelle Erpressung oder KI-generierte Deepfakes.

Neben verständlichen Erklärungen bietet die Website konkrete Handlungsempfehlungen. Ein Technik-Check zeigt beispielsweise, wie sich Konten und Geräte absichern, verdächtige Zugriffe erkennen und Privatsphäre-Einstellungen überprüfen lassen. Weitere Kapitel erläutern, wie Betroffene Beweise sichern, Übergriffe melden und professionelle Unterstützung finden können.

„Digitale Gewalt hat viele Gesichter. Viele denken dabei zuerst an Hasskommentare. Aber was ist, wenn jemand heimlich dein Handy überwacht, deinen Standort verfolgt oder droht, intime Bilder zu veröffentlichen? Für Betroffene ist das enorm belastend. Damit solche Übergriffe als Gewalt sichtbar werden, müssen wir sie klar benennen. Genau da wollen wir ansetzen: verständlich erklären, konkrete Tipps geben und zeigen, wo es Hilfe gibt“, erklärt Gianna Schumann, Expertin für digitale Gewalt und Desinformation und Autorin des DsiN-Ratgebers.

Schutz beginnt bereits bei der Gestaltung der Website

Eine Besonderheit des neuen Angebots ist die konsequent an den Bedürfnissen Betroffener ausgerichtete Gestaltung. Denn gerade bei digitaler Gewalt kann bereits der Besuch einer Informations- oder Beratungsseite ein Risiko darstellen – etwa wenn Täter:innen Zugang zu Geräten haben oder das Onlineverhalten kontrollieren.

Deshalb wurde bei der Entwicklung besonderer Wert auf eine datensparsame und möglichst sichere Nutzung gelegt. Die Website verzichtet auf Cookies und Tracking-Skripte und setzt auf eine übersichtliche Gestaltung. Ein jederzeit erreichbarer Schnellausstiegsbutton ermöglicht es, die Seite unmittelbar zu verlassen und auf eine unverfängliche Wetterseite zu wechseln. Ergänzende Sicherheitshinweise sensibilisieren für mögliche digitale Überwachung und einen bewussten Umgang mit dem Browserverlauf.

„Wer digitale Gewalt erlebt, kann nicht einfach das Handy ausschalten und damit ist alles vorbei. Im Gegenteil: Das eigene Smartphone kann plötzlich zum Werkzeug werden, mit dem andere einen überwachen, kontrollieren oder bedrohen. Und genau deshalb müssen wir beim Schutz schon viel früher ansetzen. Es reicht nicht, gute Informationen anzubieten. Wir müssen auch dafür sorgen, dass Menschen sich möglichst sicher darüber informieren können“, erklärt Isabelle Rosière, Geschäftsführerin von Deutschland sicher

im Netz e. V.

Gemeinsam gegen digitale Gewalt

Der Ratgeber entstand in Zusammenarbeit mit der Telekom, die zu den Gründungsmitgliedern von Deutschland sicher im Netz gehört und sich seit vielen Jahren mit ihrer Initiative Gemeinsam #GegenHassImNetz für ein respektvolles Miteinander im digitalen Raum engagiert.

Mit der aktuellen Kampagne „Was sich liebt“ rückt das Unternehmen digitale Gewalt vor allem gegen Frauen in den Fokus.

„Wir wollen Menschen verbinden. Digitale Gewalt aber trennt. Sie wird oft verharmlost und ist ein großes gesellschaftliches Problem. Mit unserer Kampagne rufen wir dazu auf, hinzusehen und füreinander einzustehen“, betont Sabrina Haag von der Deutschen Telekom. Der gemeinsam entwickelte Ratgeber ergänzt diese Sensibilisierung um konkrete Informationen, technische Schutzmaßnahmen und Hilfsangebote.

Kostenloser Ratgeber online und als Download verfügbar

Der digitale Ratgeber richtet sich an Betroffene ebenso wie an Angehörige, unterstützende Personen und alle, die sich über digitale Gewalt informieren möchten. Er ist als interaktive Website nutzbar und steht zusätzlich als kostenloses PDF zum Download bereit. Damit können die Informationen auch unabhängig von der Website gelesen und weitergegeben werden. Der Ratgeber ist ab sofort unter www.ratgeber-digitale-gewalt.de verfügbar.

Über den Orange Day

Der 25. November ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, auch bekannt als Orange Day. Weltweit wird an diesem Tag auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht. Die Farbe Orange symbolisiert eine Zukunft ohne Gewalt.

Der Aktionstag bildet den Auftakt der internationalen Kampagne „16 Days of Activism against Gender-Based Violence“, die am 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, endet.

Über Deutschland sicher im Netz e. V.

Deutschland sicher im Netz e. V. (DsiN) setzt sich seit 2006 für digitale Sicherheit und Selbstbestimmung ein. Unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums des Innern und getragen von seinen Mitgliedern vermittelt der gemeinnützige Verein praxisnah und unabhängig Digitalkompetenzen an Bürger:innen, Unternehmen und Institutionen. DsiN bringt Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft zusammen, um die digitale Resilienz in Deutschland zu stärken.

Pressekontakt

Deutschland sicher im Netz e. V.

Isabelle Rosière

presse@sicher-im-netz.de

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