Ein Mitarbeiter des Bauamts fährt auf einen Außentermin zu einem Grundstück, das möglicherweise ungenehmigt bebaut ist. Die entsprechende Bauakte und ihre Ergänzungen kann mehrere hundert Seiten umfassen. Auf Knopfdruck erhält er von der generativen KI die wesentlichen Informationen aus der Akte und kann sie mit der tatsächlichen Situation abgleichen. Der Kreis Bergstraße in Hessen nutzt Business GPT, einen KI-Assistenten der Deutschen Telekom, für die Arbeit mit Dokumenten. Business GPT wurde speziell für die strengen Compliance- und Datenschutzanforderungen von Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen entwickelt. Im Gegensatz zu frei zugänglichen KI-Tools bietet es eine geschlossene, geschützte Umgebung und reduziert so Risiken durch Compliance-Verstöße und Datenabflüsse. Business GPT steht den rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kreises für die tägliche Verwaltungsarbeit zur Verfügung: Informationen in umfangreichen Unterlagen schneller finden, Dokumente analysieren sowie Texte zusammenfassen oder erstellen.

Einbindung eigener Dokumente und Wissensquellen

Früher nahmen Mitarbeitende des Bauamts bei Außenterminen eine Digitalkamera mit, dokumentierten die Sachlage und pflegten die Bilder am PC ein. Heute sind die Akten vollständig digital, können vor Ort gesichtet und in Business GPT hochgeladen werden. Bei Anhörungen erhält das Bauamt oft sehr umfangreiche Schreiben von Anwälten oder Eigentümern. Business GPT kann daraus die wesentlichen Punkte zusammenstellen und Antworten inklusive der Rechtsgrundlagen vorbereiten. Die fachliche Bewertung und Entscheidung bleiben bei den Beschäftigten.

Das Prinzip lässt sich auf noch größere Dokumentenmengen übertragen: Mit Business GPT können Mitarbeitende zu Dokumenten mit 400 oder 500 Seiten gewissermaßen in Dialog treten und die KI gezielt befragen, relevante Zusammenhänge herausarbeiten und Positionen vorbereiten.

Auch in der Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern kommt die KI zum Einsatz. Für Anfragen und Beschwerden erstellt Business GPT auf Basis hinterlegter Fragen- und Antwortkataloge Entwürfe, die Mitarbeitende prüfen und weiterbearbeiten. Die vorgegebene Daten- und Wissensbasis bindet Antworten an hinterlegte Inhalte und verbessert die fachliche Verlässlichkeit.

„Künstliche Intelligenz kann Verwaltungsarbeit effizienter machen. Den größten Nutzen sehen wir in der täglichen Fallbearbeitung, die rund 90 Prozent unserer Arbeit ausmacht. Wenn uns KI dort entlastet, bleibt mehr Zeit für Aufgaben, bei denen menschliche Erfahrung und Fachkompetenz gefragt sind“, sagt Christian Engelhardt, Landrat des Kreises Bergstraße.

Sensible Verwaltungsinformationen nicht in offene KI-Dienste geben

Business GPT basiert auf Microsoft Azure OpenAI und wird DSGVO-konform in europäischen Rechenzentren betrieben. Prompts, sensible Verwaltungsdaten und hochgeladene Dokumente werden nicht zum Training der zugrunde liegenden KI-Modelle verwendet. Optional bietet die Telekom auch für besonders sensible Anwendungen eine On-Premises-Variante an, die auf eigener Infrastruktur des Kunden betrieben wird.

„Um Künstliche Intelligenz wirkungsvoll einzusetzen, brauchen öffentliche Verwaltungen eine souveräne Lösung. Sie muss Datenschutz und Sicherheitsanforderungen erfüllen und zugleich ermöglichen, eigene Daten kontrolliert zu nutzen. So kann KI Mitarbeitende in der täglichen Arbeit entlasten und Abläufe vereinfachen“, sagt Klaus Werner, Geschäftsführer Geschäftskunden, Telekom Deutschland.

KI organisationsübergreifend betreiben

Im Kreis Bergstraße wird Business GPT nicht nur in der Arbeit der Kreisverwaltung, sondern auch von 20 der insgesamt 22 Kommunen des Kreises genutzt. Ihre Verwaltungen greifen über einen gemeinsamen Mandanten auf die Lösung zu. Für eine getrennte Benutzersteuerung hat die Telekom ein Rollen- und Rechtekonzept mit Keycloak, einer Open-Source-Software für das Identitäts- und Zugriffsmanagement, konfiguriert. Damit können Nutzende innerhalb der gemeinsamen Business-GPT-Umgebung nur auf die jeweils für sie freigegebenen Bereiche zugreifen.

Als Umsetzungspartner übernimmt die Telekom MMS nicht nur die Implementierung und Integration von Business GPT. Sie begleitet den Kreis Bergstraße zudem mit Beratung, Workshops und Schulungen, damit die KI wirkungsvoll in die Verwaltungsarbeit eingebunden und von den Mitarbeitenden eingesetzt werden kann.

Weitere InformationenVideo Business GPT für moderne Verwaltung im Kreis Bergstraße

Praxisguide Business GPT

Business GPT Features

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