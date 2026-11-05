Mehr Wachstum, erhöhte Prognose, Rekorddividende: Deutsche Telekom bleibt im dritten Quartal auf Kurs

Die Deutsche Telekom hat im dritten Quartal 2026 ihren Wachstumskurs fortgesetzt und das Tempo dabei noch gesteigert. Der Umsatz erreichte 31,1 Milliarden Euro. Auf organischer Basis, also ohne Einfluss von Veränderungen der Wechselkurse und des Konsolidierungskreises, waren das 5,5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Service-Umsätze betrugen 26,0 Milliarden Euro, ein organisches Plus von 4,1 Prozent. Das Wachstum des bereinigten EBITDA AL wuchs organisch um 8,0 Prozent und erreichte 12,2 Milliarden Euro. Die berichteten, also nicht organischen Wachstumsraten lauten 7,5 Prozent beim Umsatz, 6,1 Prozent bei den Service-Umsätzen und 9,9 Prozent beim bereinigten EBITDA AL.

„Wir setzen mit unseren starken Zahlen Maßstäbe in unserer Branche“, sagte Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. „Seit Jahren stellen wir den Erfolg unserer Strategie mit beeindruckenden Ergebnissen unter Beweis.“

Der bereinigte Konzernüberschuss der Telekom stieg im dritten Quartal um 12,7 Prozent auf 3,0 Milliarden Euro. Der Free Cashflow AL wuchs um 1,4 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro.

Die Deutsche Telekom erhöht ihre Prognose für das laufende Jahr und gibt damit die höheren Erwartungen von T-Mobile US im Konzern weiter. Das bereinigte EBITDA AL soll rund 47,6 Milliarden Euro erreichen, nach zuvor rund 47,5 Milliarden Euro. Die Prognose für den Free Cashflow AL steigt auf rund 20,1 Milliarden Euro nach rund 20,0 Milliarden Euro. Das nachhaltige bereinigte Ergebnis je Aktie soll weiterhin 2,20 Euro betragen.

Auf Basis der Geschäftsentwicklung will die Telekom ihre Ausschüttung an die Aktionäre erhöhen. Die Dividende soll nach den Plänen des Vorstands auf 1,10 Euro je Aktie steigen, 10 Prozent mehr als für das Geschäftsjahr 2025. Außerdem sollen 2027 eigene Aktien im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro zurückgekauft werden.

Deutschland: Geschäft wächst weiter

Ein Umsatzplus von 3,9 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 6,6 Milliarden Euro verzeichnete das operative Segment Deutschland im dritten Quartal. Im gleichen Zeitraum gab es einen Zuwachs beim bereinigten EBITDA AL um 1,5 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro.

Auch die Kundenzahlen entwickelten sich sehr positiv. Die Telekom registrierte 11.000 neue Breitbandkunden. Ein Jahr zuvor hatte es noch ein Minus von 25.000 gegeben. Eine Rekordzahl von 190.000 neuen Kunden im Quartal nutzt einen reinen Glasfaseranschluss (FTTH).

Im Mobilfunk verbuchte die Telekom auf ihrem Heimatmarkt 284.000 neue Vertragskunden unter den eigenen Marken. Die Mobilfunk-Service-Umsätze legten um 2,9 Prozent zu.

USA: Starkes Ergebniswachstum

Auf dem Weg zu den Jahreszielen sind die Vertragskunden-Accounts von T-Mobile. Zwischen Juni und September kamen 274.000 Accounts hinzu und brachten die Gesamtzahl auf knapp 35 Millionen.

Die Service-Umsätze stiegen im Jahresvergleich um 6,3 Prozent auf 19,4 Milliarden Dollar. Beim bereinigten EBITDA AL betrug das Plus 11,4 Prozent und erreichte 9,4 Milliarden Dollar.

Europa: Erfolgsgeschichte geht weiter

Seit nun 35 Quartalen in Folge das vertraute Bild: steigende Gewinne in Europa. Zwischen Juli und September legte das bereinigte EBITDA AL organisch, verglichen mit 2025, um 4,3 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zu. In diesem Zeitraum stieg der Umsatz organisch gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,2 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro.

Ungebrochen positiv entwickelten sich die Kundenzahlen. Der Zuwachs bei den Mobilfunk-Vertragskunden betrug im Quartal 225.000. Der Zuwachs bei Breitband-Kunden betrug gleichzeitig 64.000, während es bei TV ein Plus von 37.000 gab.

Systemgeschäft: Starkes Neugeschäft mit Industrial AI Cloud

T-Systems verzeichnete im dritten Quartal ein starkes Neugeschäft. Der Auftragseingang legte gegenüber dem Vorjahr um 27,7 Prozent auf 883 Millionen Euro zu. Dies ist vor allem auf saisonal bedingte Aufholeffekte nach einem schwächeren zweiten Quartal zurückzuführen. Den stärksten Zuwachs erzielte der Bereich Industrial AI Cloud.

Der Umsatz wuchs im dritten Quartal organisch um 5,7 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Gleichzeitig wuchs das bereinigte EBITDA AL organisch um 4,8 Prozent und erreichte 132 Millionen Euro.

Konzern Deutsche Telekom im Überblick



3. Quartal

2026

in Mio. EUR 3. Quartal 2025

in Mio. EUR Veränd.

in % 1.-3. Quartal 2026

in Mio. EUR 1.-3. Quartal 2025

in Mio. EUR Veränd.

in % Gesamtjahr

2025

in

Mio. EUR Umsatz 31.102 28.935 7,5 90.906 87.361 4,1 119.081 Anteil Ausland

in % 78,2 77,6 0,6p 78,0 77,9 0,1p 78,0 Service-Umsatz 26.045 24.541 6,1 76.490 73.608 3,9 98.854 EBITDA bereinigt 13.791 12.675 8,8 40.224 38.097 5,6 50.540 EBITDA AL bereinigt 12.210 11.115 9,9 35.552 33.411 6,4 44.244 Konzernüberschuss (nach Minderheiten) 2.762 2.427 13,8 7.255 7.886 -8,0 9.609 Konzernüberschuss bereinigt (nach Minderheiten) 3.008 2.670 12,7 8.393 7.617 10,2 9.747 Ergebnis je

Aktie

(in Euro) 0,58 0,50 15,5 1,51 1,62 -6,7 1,97 Ergebnis je Aktie bereinigt (in Euro) 0,63 0,55 14,3 1,74 1,56 11,7 2,00 Free Cashflow AL 5.703 5.622 1,4 16.417 16.149 1,7 19.546 Cash Capex a 4.283 5.381 -20,4 12.644 14.586 -13,3 19.256 Cash Capex a

(vor Spektrum) 4.008 4.000 0,2 11.820 12.213 -3,2 16.864 Netto-Finanz-verbindlichkeiten (einschl. Leasing) 134.208 132.779 1,1 132.518 Anzahl

Mitarbeiter b 189.348 201.336 -6,0 198.079 davon in Deutschland 68.442 72.510 -5,6 70.751

Anmerkungen zur Tabelle

a) Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) – vor allem in den Aufbau und Betrieb von Netzen.

b) Zum Stichtag.

Operative Segmente: Operative Entwicklung



3. Quartal

2026

in Mio. EUR 3. Quartal 2025

in Mio. EUR Veränd.

in % 1.-3. Quartal 2026

in Mio. EUR 1.-3. Quartal 2025

in Mio. EUR Veränd.

in % Gesamtjahr

2025

in

Mio. EUR Deutschland Gesamtumsatz 6.597 6.347 3,9 19.444 18.852 3,1 25.610 EBITDA AL

bereinigt 2.774 2.733 1,5 8.145 7.972 2,2 10.694 USA Gesamtumsatz 20.476 18.763 9,1 59.782 57.160 4,6 78.097 in USD 23.564 21.917 7,5 69.423 63.832 8,8 88.188 EBITDA AL

bereinigt 8.135 7.195 13,1 23.842 22.117 7,8 29.252 in USD 9.363 8.404 11,4 27.691 24.698 12,1 32.998 Europa Gesamtumsatz 3.312 3.179 4,2 9.565 9.349 2,3 12.652 EBITDA AL

bereinigt 1.313 1.235 6,3 3.763 3.545 6,2 4.677 Systemgeschäft Auftragseingang 883 689 28,1 2.875 2.805 2,5 4.191 Gesamtumsatz 1.080 1.014 6,5 3.182 3.037 4,8 4.103 EBITDA AL

bereinigt 132 127 4,3 315 303 4,0 427

Operative Segmente: Kundenentwicklung im dritten Quartal 2026

30.09.2026

in Tsd. 30.06.2026

in Tsd. Veränd.

in Tsd. Veränd.

in % Deutschland Mobilfunk-Kunden 78.745 76.733 2.012 2,6 davon Vertragskunden 28.470 28.148 322 1,1 Festnetz-Anschlüsse 16.528 16.615 -86 -0,5 Breitband-Anschlüsse 15.090 15.079 11 0,1 davon Glasfaser a 13.482 13.431 51 0,4 TV (IPTV, Sat) 4.808 4.800 8 0,2 Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) 1.439 1.470 -31 -2,1 USA Postpaid-Kundenkonten b 34.974 34.700 274 0,8 Europa Mobilfunk-Kunden 47.468 47.007 461 1,0 davon Vertragskunden c 25.888 25.660 228 0,9 Festnetz-Anschlüsse c, d 9.088 9.052 36 0,4 Breitband-Kunden c 7.829 7.752 77 1,0 TV (IPTV, Sat, Kabel) 4.554 4.514 40 0,9

Anmerkungen zur Tabelle

a) Gesamtzahl aller FTTx-Anschlüsse (z. B. FTTC/VDSL, Vectoring sowie FTTH/B).

b) Zum ersten Quartal 2026 wurde der Kundenausweis des operativen Segments USA (T‑Mobile US) auf die Gesamtzahl der Postpaid-Kundenkonten statt der Postpaid- und Prepaid-Kunden umgestellt. Die Vergleichswerte wurden rückwirkend angepasst.

c) Zum 1. Januar 2026 wurden in Polen und Griechenland aufgrund einer Definitionsänderung Kunden von Mobilfunk zu Festnetz verschoben. Die Vorjahreswerte wurden nicht rückwirkend angepasst.

d) Zum 1. April 2026 wurde der Ausweis der Festnetz-Anschlüsse bezüglich des Wholesale-Geschäfts vereinheitlicht. Die Vorjahreswerte wurden rückwirkend angepasst.

Operative Segmente: Kundenentwicklung im Jahresvergleich

30.09.2026

in Tsd. 30.09.2025

in Tsd. Veränd.

in Tsd. Veränd.

in % Deutschland Mobilfunk-Kunden 78.745 72.813 5.932 8,1 davon Vertragskunden 28.470 27.414 1.056 3,9 Festnetz-Anschlüsse 16.528 16.879 -351 -2,1 Breitband-Anschlüsse 15.090 15.101 -11 -0,1 davon Glasfaser a 13.482 13.320 162 1,2 TV (IPTV, Sat) 4.808 4.725 83 1,8 Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) 1.439 1.616 -177 -11,0 USA Postpaid-Kundenkonten b 34.974 33.979 995 2,9 Europa Mobilfunk-Kunden c 47.468 50.747 -3.279 -6,5 davon Vertragskunden c 25.888 27.273 -1.385 -5,1 Festnetz-Anschlüsse d, e 9.088 8.708 380 4,4 Breitband-Kunden d 7.829 7.318 511 7,0 TV (IPTV, Sat, Kabel) 4.554 4.419 135 3,1

Anmerkungen zur Tabelle

a) Gesamtzahl aller FTTx-Anschlüsse (z. B. FTTC/VDSL, Vectoring sowie FTTH/B).

b) Zum ersten Quartal 2026 wurde der Kundenausweis des operativen Segments USA (T-Mobile US) auf die Gesamtzahl der Postpaid-Kundenkonten statt der Postpaid- und Prepaid-Kunden umgestellt. Die Vergleichswerte wurden rückwirkend angepasst.

c) Am 1. Oktober 2025 schloss der griechische Anbieter Hellenic Telecommunications Organization (OTE) den Verkauf von Telekom Romania Mobile Communications ab.

d) Zum 1. Januar 2026 wurden in Polen und Griechenland aufgrund einer Definitionsänderung Kunden von Mobilfunk zu Festnetz verschoben. Die Vorjahreswerte wurden nicht rückwirkend angepasst.

e) Zum 1. April 2026 wurde der Ausweis der Festnetz-Anschlüsse bezüglich des Wholesale-Geschäfts vereinheitlicht. Die Vorjahreswerte wurden rückwirkend angepasst.





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