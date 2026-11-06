Telekom ist zum 15. Mal in Folge Spitzenreiter des Computer BILD Mobilfunknetztest

Die Telekom hält auch in diesem Jahr die Spitzenposition: Im aktuellen Mobilfunknetztest der Computer BILD geht das Bonner Unternehmen erneut als Sieger hervor. Mit der Gesamtnote „sehr gut (1,2)“ konnte es sich in den Kategorien 5G-Verfügbarkeit, 5G-Geschwindigkeit und Latenz mit einem deutlichen Vorsprung von den Wettbewerbern abheben. Fazit des Magazins: „Die Telekom bleibt in Sachen Mobilfunk das Maß aller Dinge”. Die Testergebnisse belegen: Ob in der Großstadt oder in ländlichen Regionen – die Telekom bietet ihren Kundinnen und Kunden ein Netz, das den hohen Anforderungen der digitalen Alltagswelt gerecht wird. Der erneute Testsieg unterstreicht.

Ein starkes Netz ist kein Zufall

„Der erneute Sieg im Mobilfunknetztest der ComputerBild bestätigt unseren Anspruch, unseren Kundinnen und Kunden das beste Netz zu bieten“, betont Alexander Jenbar, Technik-Chef der Telekom. „Dafür setzen wir auf zuverlässige Verbindungen, schnelles mobiles Internet und eine starke Netzversorgung in der Stadt und auf dem Land. Mit kontinuierlichen Innovationen und massiven Investitionen entwickeln wir unser Netz konsequent weiter. So schaffen wir schon heute die Grundlage für die digitalen Möglichkeiten und Kundenerlebnisse von morgen.“

Leistungsfähigkeit, die im Alltag ankommt

Schnelle Downloads, unterbrechungsfreies Streaming und zuverlässige Verbindungen unterwegs: Ein leistungsstarkes Mobilfunknetz ist heute wichtiger denn je. Im Computer BILD Test konnte die Telekom erneut zeigen, was ihr Netz leistet.

Besonders die 5G-Geschwindigkeiten und -Abdeckung stachen heraus. „Wer unterwegs die höchsten Datenraten und die beste 5G-Abdeckung in Deutschland haben will, kommt um die Telekom nicht herum", so die Bewertung von Computer BILD. Ganz vorne liegen dabei die Großstädte: Die 5G-Downloadraten belaufen sich hier im Durchschnitt auf 372,9 Mbit/s und liegen damit über dem, was der Tarif verspricht. Doch auch in kleineren Städten und auf dem Land liegt die Telekom in Sachen 5G-Versorgung mit einem deutlichen Vorsprung vor den anderen Netzbetreibern. Das Ziel bleibt dabei unverändert: Menschen überall in Deutschland eine zuverlässige Verbindung zu ermöglichen – unabhängig davon, wo sie gerade unterwegs sind.

Kontinuierlicher Ausbau für ein leistungsfähiges Netz

Hinter der Netzqualität steht eine kontinuierliche Ausbauarbeit. Die Telekom investiert fortlaufend in ihre Mobilfunkinfrastruktur, erweitert die Kapazitäten und bringt neue Mobilfunkstandorte ans Netz. Bundesweit betreibt das Unternehmen inzwischen über 37.100 Standorte. Die LTE- und 5G-Versorgung erreicht bereits 99 Prozent der Bevölkerung. So schafft die Telekom die Voraussetzungen dafür, dass das Netz auch künftig mit den wachsenden Anforderungen an mobile Kommunikation Schritt halten kann.

So hat Computer BILD getestet

Für den Mobilfunknetztest setzt Computer BILD auf Messungen aus der Praxis. Nutzerinnen und Nutzer können mit der Computer BILD Speedtest-App die Qualität ihrer Mobilfunkverbindung im Alltag erfassen. Die Ergebnisse liefern ein umfassendes Bild davon, wie leistungsfähig die Netze an unterschiedlichen Orten und unter verschiedenen Bedingungen sind. Im aktuellen Testzeitraum vom 1. Oktober 2025 bis 30. September 2026 wurden insgesamt 560.000 manuell gestartete Speedtests und 690.000 Hintergrundmessungen ausgewertet. In die Bewertung flossen unter anderem Datenraten, Latenz, Netzabdeckung und Stabilität ein. Dabei wurden LTE und 5G jeweils berücksichtigt.

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