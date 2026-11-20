Die Deutsche Telekom hat im Gerber Einkaufzentrum in der Sophienstraße 21 einen neuen Small Shop im Herzen der Stuttgarter Innenstadt eröffnet. Der moderne Erlebnisraum in zentraler Lage bietet auf knapp 50 Quadratmetern Verkaufsfläche das komplette Festnetz- und Mobilfunkportfolio der Telekom. Der neue Small Shop im Gerber ist technisch und organisatorisch an den Flagship Store in der Königstraße angebunden. Die Telekom setzt in Stuttgart diese Kombination erstmals um.

„Wir sind dort, wo unsere Kundinnen und Kunden unterwegs sind, und heißen sie als gute Gastgeber willkommen. Die Analyse der Besucherströme in der Stuttgarter City zeigt: Mit dem Small Shop schaffen wir zusätzliche Möglichkeiten für persönliche Beratung, verkürzen Wege und reduzieren Wartezeiten“, erklärt Bijan Esfahani, Leiter Telekom Shops. „Unser Team berät persönlich und umfassend zu allen Produkten und Diensten – unterstützt durch digitale Anwendungen.“

Individuelle Beratung – digital und persönlich

Mit der Eröffnung des neuen Shops setzt sie die Deutsche Telekom die Weiterentwicklung ihres stationären Vertriebsnetzes fort. Dabei bleibt die vertraute Telekom Atmosphäre erhalten – ergänzt um digitale Erlebniswelten. Kundinnen und Kunden können die neuesten Smartphone- Modelle und neue Anwendungen direkt ausprobieren und erhalten dabei die gewohnte persönliche Unterstützung. Über das „virtuelle Regal“ haben sie unmittelbaren digitalen Zugriff auf 10.000 verschiedene Produkte und Dienste. Die Telekom-Experten zeigen den Kunden, welche Anliegen sie eigenständig im Shop erledigen können, zum Beispiel das Aufladen von Guthabenkarten an der Prepaid-Stele. So wird Digitalisierung im Shop erlebbar und entlastet gleichzeitig Verkäuferinnen und Verkäufer von standardisierbaren Aufgaben. Sie haben mehr Zeit für komplexe Kundenanliegen und den persönlichen Austausch.

Für beratungsintensive Themen wie Glasfaser, Heimvernetzung und MagentaTV gibt es Sitzmöglichkeiten für Gespräche in angenehmer Atmosphäre. Ein spezielles Beratungsmodul macht die Vorteile eines Glasfaseranschlusses insbesondere für Privathaushalte anschaulich. Kundinnen und Kunden erfahren, welche Möglichkeiten Glasfaser für ihren digitalen Alltag bietet, ob ein Anschluss an ihrer Adresse verfügbar ist und welche Komponenten sie für die Versorgung zu Hause benötigen.

Bijan Esfahni, Leiter Telekom Shops (2. v.r.) und Steffen Schlaberg, Geschäftsführer Sales & Service der Telekom (4. v.r.) eröffnen gemeinsam mit dem Shop Team den neuen Small Shop im Herzen von Stuttgart. © Florian Breitenberger für Deutsche Telekom

Besondere Eröffnungsangebote

Der Shop ist zu folgenden Zeiten geöffnet: montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr. Das Telekom Shop Team begrüßt seine Kundschaft mit Aktionen und Angeboten rund um die Magenta Black Days. Zusätzlich gibt es zur Eröffnung Voucher mit einem Rabatt auf Mobilfunkzubehör.

Telekom entwickelt stationäres Vertriebskonzept weiter

Ab 2027 sollen bundesweit insgesamt 50 solcher flexiblen Formate entstehen. So bleibt die Telekom auch in einer zunehmend digitalen Welt persönlich und regional erreichbar. Das für alle Shops bundesweit einheitliche Design-Konzept und der Fokus auf Nachhaltigkeit werden auch im neuen Shop im Gerber umgesetzt. So kommt auch hier beispielsweise ein PVC-freier Bio-Vinylboden zum Einsatz. Er ist strapazierfähig und besteht zu einem hohen Anteil aus nachwachsenden und mineralischen Rohstoffen.

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