Was sich bei Magenta Moments am Mittwoch ändert

Die Deutsche Telekom entwickelt ihr exklusives Treueprogramm Magenta Moments weiter. Es umfasst jetzt Angebote aus Bereichen wie Essen und Trinken, Einkaufen, Reisen, Unterhaltung, Technik und Telekommunikation. Je nach Aktion können Kundinnen und Kunden Gutscheine, Geschenke, Deals oder andere Vorteile erhalten, sowie an Gewinnspielen teilnehmen.

Neu: Am „Magenta Mittwoch“ gibt’s jede Woche Überraschungen

Ab sofort liefert Magenta Moments jeden Mittwoch gute Gründe, in die MeinMagenta App zu schauen. Denn ab heute startet der „Magenta Mittwoch“ voller Aktionen, Deals und Gewinnchancen. Für zusätzliche Abwechslung sorgt ein digitales Glücksrad. Wer daran dreht, hat die Chance auf einen 5-Euro-Nordsee-Gutschein bei 15 Euro Mindestbestellwert. In den kommenden Wochen werden Gutscheine weiterer Restaurant-Ketten wie z.B. Peter Pane oder Domino's verlost.

Außerdem beginnt heute das Gewinnspiel zum Goldenen Kinoticket: Insgesamt 9 Gewinner*innen können damit im gesamten Jahr 2027 mit einer Begleitperson unbegrenzt viele Vorstellungen in Cinemaxx- und UCI-Kinos in Deutschland besuchen.

Und das ist noch nicht alles: Ab heute sind auch die ersten Codes für einen Lindt-Schokoladen-Adventskalender in Magenta Moments abrufbar. Die Codes werden nach und nach bis zum 30. November hochgeladen. Der Adventskalender kann anschließend in den Telekom Shops abgeholt werden.

Ein Dankeschön für treue Kundinnen und Kunden

Mit Magenta Moments sagt die Telekom ihren Privatkundinnen und -kunden Danke. Das kostenlose Treueprogramm soll ihnen regelmäßig eine Freude machen und mit kleinen Überraschungen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Die verfügbaren Angebote finden sie direkt in der MeinMagenta App mit einem Klick auf das Herz-Symbol unten in der App-Leiste.

„Mit dem Magenta Mittwoch schaffen wir einen festen Wochentag, an dem unsere Kundinnen und Kunden immer wieder etwas Neues entdecken können. So wird unser Vorteilsprogramm noch interessanter und vielfältiger“, sagt Julia Mohrs, verantwortlich für Magenta Moments bei der Telekom Deutschland GmbH.

Auf einen Blick

Das Telekom Treueprogramm Magenta Moments gibt es seit 2022. Mit der Weiterentwicklung wird es nun noch breiter aufgestellt. Die bestehenden exklusiven Angebote bleiben erhalten, hinzu kommen neue Kategorien, spielerische Formate und der „Magenta Mittwoch“ als fester wöchentlicher Aktions- und Erlebnistag.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil