Weihnachtskampagne der Deutschen Telekom: Take time to connect

Weihnachten bringt Menschen zusammen. In einer schnelllebigen Welt voller Ablenkungen sind Zeit und Aufmerksamkeit vielleicht das Wertvollste, was wir einander schenken können. Die Weihnachtskampagne „Take Time to Connect“ richtet den Blick auf die Verbindung zwischen Großvater und Enkelin – und auf die Kraft eines Moments, der uns den Menschen an unserer Seite wieder näherbringt. Mit der Kampagne knüpft die Deutsche Telekom an frühere Weihnachtsgeschichten über das Durchbrechen gesellschaftlicher Barrieren an und den Mut zu finden, wieder aufeinander zuzugehen.

„Echte Verbundenheit hilft Menschen, auch schwierige Zeiten gemeinsam zu meistern. Mit ‚Take Time to Connect‘ möchten wir alle dazu ermutigen, innezuhalten und für die Menschen in ihrem Umfeld da zu sein“, sagt Ulrich Klenke, Chief Brand Officer der Deutschen Telekom.

Wenn die Zeit stillzustehen scheint

Die Kampagne beruht auf einer einfachen menschlichen Erkenntnis: Wenn wir innehalten und jemandem unsere Aufmerksamkeit schenken, kann selbst ein gewöhnlicher Moment außergewöhnlich werden. Es ist Weihnachten. Der Großvater ist von seiner Familie umgeben, doch seine Gedanken sind bei seiner verstorbenen Frau und den gemeinsamen Weihnachtsfesten. Seine Enkelin Lily bemerkt seine Wehmut. Mit kindlicher Unbeschwertheit und Verspieltheit zieht sie ihn in einen Moment, der nur ihnen beiden gehört. Die Welt um sie herum verwandelt sich in eine traumartige Landschaft, in der die Zeit stillzustehen scheint.

Als der Moment vorüber ist, hat der Großvater seine Frau nicht vergessen. Lily hilft ihm, sich wieder mit den Menschen zu verbinden, die jetzt bei ihm sind, und mit der Liebe, die ihn weiterhin umgibt. Die Geschichte erzählt von dieser kleinen, bedeutenden Veränderung: Im Hier und Jetzt zu sein, kann einen Verlust nicht aufheben. Doch Verbundenheit kann helfen, sich weniger allein zu fühlen.

Zeit und Aufmerksamkeit schenken

Menschen miteinander zu verbinden, ist Teil des Selbstverständnisses der Deutschen Telekom. Gerade an Weihnachten wird diese Aufgabe besonders greifbar: Selbst wenn wir zusammen sind, kann uns die Schnelllebigkeit des Alltags davon abhalten, wirklich füreinander da zu sein. „Take Time to Connect“ lädt dazu ein, einander das zu schenken, was am meisten zählt: Zeit und Aufmerksamkeit. Sie lenkt den Blick zurück auf die Menschen an unserer Seite.

Musik und Kampagnenstart

Im Film ist Cyndi Laupers „Time After Time“ zu hören. Die vertraute Melodie und die Themen Liebe und füreinander da sein spiegeln die Beziehung zwischen Lily und ihrem Großvater wider. Das Lied verbindet Vergangenheit und Gegenwart und verleiht der Geschichte, in der ein gemeinsamer Moment die Zeit stillstehen lässt, eine nostalgische Note.

Die Weihnachtskampagne startet am 2. November in der Slowakei und wird in zehn europäischen Märkten ausgespielt: Deutschland, Griechenland, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Österreich, Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn.

Die Kampagne wird über TV, OOH, Print, digitale Kanäle, soziale Medien und im Kino ausgespielt. Dafür stehen mehrere Fassungen mit 140, 60, 40, 30, 20, 15, 10 und 6 Sekunden Länge in den Formaten 16:9, 9:16 und 4:5 zur Verfügung. Der Film ist Teil einer umfassenden 360° Kampagne. So soll die Geschichte auf den verschiedenen Plattformen möglichst viele Menschen erreichen und emotional ansprechen.

Produktion

Die visuelle Welt des Films und die Kampagnenmotive entstanden mithilfe generativer KI in Zusammenarbeit mit Regisseur Léo Cannone und dem KI-Studio New Forest.

Credits

Agentur: INGO Stockholm

Regie: Léo Cannone

Produktion: FEEL Films

KI-Studio: New Forest

Musik: „Time After Time“ von Cyndi Lauper

Kampagnenfilm: https://youtu.be/BRsfXj5l9GY