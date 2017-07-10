Neues Sportprojekt für Grundschüler: Baskets Grundschul-Challenge weckt Sportlerehrgeiz

Die Deutsche Telekom und die Telekom Baskets Bonn starten in Kooperation mit der Stadt Bonn ein neues Sportprojekt für Schülerinnen und Schüler: Die Baskets Grundschul-Challenge. Zweit- und Drittklässler erhalten die Möglichkeit, mit den Spielern der Telekom Baskets zu trainieren – und anschließend ihr Können in einer Challenge mit anderen Grundschulen zu messen. Interessierte Grundschulklassen aus Bonn und Umgebung können sich ab sofort auf www.baskets.de/grundschulchallenge registrieren. Anmeldeschluss ist der 14. Juli 2017.

Gemeinschaftsprojekt mit der Stadt Bonn

Die Baskets Grundschul-Challenge ist ein Projekt der Deutschen Telekom und der Telekom Baskets in Kooperation mit der Stadt Bonn. „Mit dem neuen Projekt möchten wir nicht nur Mädchen und Jungs für den Basketballsport begeistern, sondern ihnen auch die Freude am Wettkampf vermitteln. So können die Kinder auf spielerische Art und Weise etwas für ihre Gesundheit tun“, sagt Stephan Althoff, Leiter Sportsponsoring der Deutschen Telekom. Das Konzept überzeugt auch Ashok Sridharan, Oberbürgermeister der Stadt Bonn: „Wer regelmäßig Sport treibt, lebt gesünder. Deshalb ist es wichtig, Kinder bereits im Grundschulalter an sportliche Aktivitäten heranzuführen. Mit den Baskets-Profis zu trainieren ist da natürlich eine super Motivation.“

Individuelle Vorbereitung in der Trainingsphase mit den Stars

Alle teilnehmenden Klassen bereiten sich in einer Trainingsphase zunächst individuell auf die Challenge vor. Unterstützung erhalten sie dabei von den Profis der Baskets und einem ausgebildeten Trainer. Die Telekom stellt außerdem eine kostenfreie Tool-Box mit Trainingsutensilien zur Verfügung. Diese dürfen die Schulen nach Projektende behalten. Nach der Trainingsphase treten zehn Schülerinnen und Schüler jeder Klasse in der Skill-Challenge gegen die mitstreitenden Schulen an. Die besten Klassen qualifizieren sich für ein Entscheidungsturnier. „Natürlich werden die Kids für ihren sportlichen Ehrgeiz belohnt“, sagt Predrag Krunić, Trainer der Telekom Baskets Bonn. „Die Siegerklasse darf sich auf einen tollen Hauptgewinn freuen: Karten für ein Heimspiel der Telekom Baskets mit einem exklusiven Blick hinter die Kulissen.“ Auf die drei besten Schulen warten zusätzlich Geld- und Sachpreise.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.baskets.de/grundschulchallenge.