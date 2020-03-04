Eine „Pseudoskizze“

Die früheste Skizze, die gesichert der 10. Symphonie zugeordnet werden kann, stammt aus den Jahren 1817 oder 1818. Beethoven sagt hier zu, zwei Symphonien (die 9. und die 10.) für die Philharmonic Society of London zu komponieren. Beethoven bringt seine Ideen allerdings in Worten und nicht in Noten zu Papier.

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