Eine Note, tausend Worte

Wenn Musiker von einem „Motiv“ sprechen, meinen sie damit eine Art prototypisches Thema. Eine einfache Tonfolge, die hinter der „echten“ Musik, dem musikalischen Gesamteindruck, steht. Das Motiv ist ein gängiges Konzept zur Analyse bestehender, vollendeter musikalischer Werke. Aber auch bei „in der Entstehung begriffenen“ Werken bietet es sich an, überlieferte Skizzen auf Motivebene näher zu betrachten. Insbesondere im Fall von Komponisten wie Beethoven, der seine Musik häufig aus skizzierten Motiven heraus entwickelte.

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