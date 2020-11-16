Politische Interessenvertretung und Transparenz

Wir verstehen uns als Gesprächspartner in einer komplexer werdenden digitalen Welt und beteiligen uns aktiv an politischen Debatten: verantwortungsvoll, fair und faktenbasiert.

Gemeinsam mit Verbänden und Initiativen engagieren wir uns für wirtschafts- und gesellschaftspolitische Themen. Unser Fokus ist die IT - und Telekommunikationsbranche sowie die Digitalwirtschaft in Deutschland und Europa.

Wir als Deutsche Telekom setzen uns gemeinsam mit unseren Branchenpartnern ein, Deutschland als wettbewerbsfähigen Digitalstandort zu stärken und weiter auszubauen. Wir engagieren uns in zahlreichen Verbänden und Initiativen – für unsere Kernthemen, wie den Breitbandausbau, aber auch für die Gestaltung des deutschen und europäischen Telekommunikations- und Digitalmarktes insgesamt. Dazu zählen auch Themen wie Datenschutz und -ökonomie, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz oder Fragen der digitalen Souveränität. Mit der fortschreitenden Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft und einem verschärften globalen Standortwettbewerb verändern sich auch die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Interessenvertretung. Die Deutsche Telekom ist daher sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene in zahlreichen Spitzen- und Fachverbänden mit direkten Mitgliedschaften vertreten und bringt sich in entsprechende Fachgremien ein.