Doppelter Erfolg für Telekom

In die Bewertung des Reputationsindexes Dax flossen die sieben Kriterien Bekanntheit, Sympathie, Dynamik, Finanzielle Solidität, CSR-Engagement, Guter Arbeitgeber sowie Verbundenheit mit dem Standort Deutschland ein. Die Reputation der Telekom basiert laut Studie vor allem auf den Kundenerfahrungen mit den 30 DAX-Unternehmen.

„Wir konnten das schwierige Jahr gesellschaftlich und wirtschaftlich viel besser meistern als zu erwarten war“, unterstreicht Telekom-Chef Tim Höttges den Erfolg. „Die Flexibilität und Kreativität mit neuen Herausforderungen umzugehen, haben mich sehr beeindruckt. Wir waren für die Menschen da und haben gezeigt, dass wir unser Teilhabeversprechen nicht nur ernst nehmen, sondern auch leben.“

Die Kommentare der über 1.000 Befragten zur Telekom beinhalteten Aussagen wie „erbringt überzeugende Leistung, sowohl im Internet- und Festnetzbereich als auch beim Mobilfunk“, „bodenständiges Unternehmen“, „gutes Preis-/Leistungsverhältnis“, „schnelles Internet“ sowie „sehr nette kompetente Mitarbeiter“. Die Studie wurde im November 2020 online durchgeführt.

„Die Coronakrise hinterlässt bei den bedeutendsten Aktiengesellschaften keine Reputationsschäden. Ihre weltweite Präsenz verleiht ihnen in der öffentlichen Wahrnehmung eine Aura von Stabilität und Sicherheit“, zitiert die Börsen-Zeitung in einem Beitrag vom 13. Januar 2021 die Macher der Studie. Umso höher ist die Top-Platzierung der Telekom zu bewerten. Sie konnte sich im Ansehen der Bevölkerung von Platz fünf auf den ersten Rang steigern und verweist renommierte Autohersteller auf die Plätze.

Die Telekom belegt jeweils den ersten Rang bei den Einzelindikatoren „Finanzielle Solidität“, „Dynamik“ und „Verbundenheit mit dem Standort Deutschland“. Reputationsgewinne verbucht der Gesamt-Spitzenreiter vor allem bei den Werten für „Sympathie“, „Finanzielle Solidität“ und „Guter Arbeitgeber“.

Hohe Reputation für Tim Höttges

Bereits Ende Dezember 2020 belegte Tim Höttges im CEO-Reputationsindex den ersten Rang. Die Einstufung aller 30 Dax-CEOs erhebt Dr. Doeblin mit Hilfe einer Umfrage bei Wirtschaftsjournalisten. Die Kriterien sind „Kompetenz und Persönlichkeit“, „Strategischer Weitblick“, „Offener Umgang mit den Medien“ und „Sympathie“. Der positive Reputationstrend von Tim Höttges hatte sich mit den Plätzen 6 im Dezember 2019 und 3 im Juni 2020 bereits angedeutet.

Den Spitzenplatz verdankt der Telekom-Chef vor allem der hohen Wertschätzung der Wirtschaftsjournalisten beim Indikator „Strategischer Weitblick“, bei dem er die Wettbewerber ein gutes Stück distanziert. In den Kommentaren der Wirtschaftsjournalisten wird ihm das Verdienst zugeschrieben, der Telekom „eine starke internationale Komponente“ gebracht zu haben: „Der US-Deal war beeindruckend“. Er gilt als „Anti-Bürokrat“ und als „Vorreiter der Digitalisierung“.

Reputationsrang Deutscher Unternehmen

Top 10 im Dax 2020 2019 Deutsche Telekom 1 5 BMW 2 1 Volkswagen 2 2 Adidas 4 3 Siemens 5 4 Deutsche Post 6 7 Allianz 7 7 Bayer 8 12 Daimler 9 9 Henkel 10 11

Quelle: Dr. Doeblin/ Börsen-Zeitung







