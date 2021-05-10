Die Geschwindigkeit, mit der sich heute nahezu jeder unternehmensrelevante Wissenskanon ändert, steigt exponentiell. Auch ein begeisternder Service funktioniert nicht nur mit viel Empathie und ‚Menschlichkeit‘, sondern erfordert zudem höchste Fachkompetenz. „Erst Fachlichkeit ermöglicht uns, die Leidenschaft zu entwickeln, die Kunden tatsächlich hilft“, davon ist der Sales- und Servicechef der Telekom überzeugt. Auch für andere Branchen gilt: Wissen versetzt Menschen in den Status der Handlungsmacht.

Fachlich fit in die Zukunft

Wie aber kommt der Einzelne, das Führungsteam und die Organisation als Ganzes in einen Zustand permanenter Weiterentwicklung? Wie verankern wir lebenslanges Lernen und Neugier in der Unternehmenskultur? Welcher „Modus Operandi“ mündet in ein entsprechendes Mindset, führt zu fachlicher Fitness der Mitarbeitenden und hält zugleich Schritt mit der Rasanz fortschreitender Digitalisierung?

Neues Wissen erschließen

Ferri Abolhassan hat 26 Expertinnen und Experten eingeladen, sich dieser grundlegenden Fragen aus verschiedenen Blickwinkeln anzunehmen. Gegliedert in die Rubriken „Wollen, Können und Machen“ zeigen die Beitragenden in Interviews und Impulsbeiträgen auf, wo mögliche Hebel im Unternehmen liegen, um Wissen zu generieren und zu teilen sowie Motivation für lebenslanges Lernen im Arbeitsalltag zu erzeugen. Dass es sich dabei nicht nur um strategische Zukunftssicherung, sondern auch um Spaß am Tun und Wachsen handelt, bringt schon der Titel zum Ausdruck.

In der Mischung seiner Beiträge blickt dieses Bookazine weit über den Kundenservice hinaus und bietet eine breite Palette von Ansätzen und überraschenden Einsichten, die allgemeingültigen bereichs- und branchenunabhängigen Charakter haben.

Ein Blick ins Bookazine

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Titel : WISSEN. MACHT. SPASS. – Die neue Fachlichkeit im Service

Erscheinungstermin : Mai 2021

Verlag : Frankfurter Allgemeine Buch