Digital X: Auf geht’s! In die Zukunft der Mobilität

Spritpreise steigen. Der Umweltschutz rückt immer stärker ins Bewusstsein. E-Bikes und 9 Euro Ticket bringen auch überzeugte Autofahrer dazu, Alternativen auszuprobieren. Die Mobilität der Zukunft ist geprägt von den sich wandelnden Bedürfnissen der Menschen und technischen Innovationen. Städte richten sich auf eine aktive, gesunde Mobilität aus. Das Auto steht nicht mehr länger im Fokus der Städteplanung. Die Fläche für Straßen und Autoparkplätze wird reduziert, Radwege und Bürgersteige werden ausgebaut und gemeinsam mit dem öffentlichen Verkehr priorisiert.

Das Auto auf neuen Wegen

Moderne Innenstädte möchten für mehr Lebensqualität stehen. Das passt zum Trend. Denn auch die Nutzung des Autos verändert sich. Im Durchschnitt wird ein Auto nur etwa eine Stunde am Tag genutzt. Die restlichen 23 Stunden steht es ungenutzt herum. Car-Sharing-Angebote sind eine Antwort. Autonom fahrende Autos eine andere. In manch „smarten Innenstädten“ sind schon (teil) autonome fahrende Busse oder Straßenbahnen unterwegs. Bald folgt das Auto: autonom fahrende Taxis, RoboCabs, könnten im Sharing-Betrieb nahezu ständig im Einsatz sein. Sie müssten nur zum Aufladen der Batterien halten.

Mobilitätsplaner für die Hosentasche?

Hilfreich – und trotzdem nervig: wer unterwegs ist, nutzt zur Planung und Buchung seiner Reise eine Vielzahl verschiedener Mobilitäts-Apps. Sie geben Auskunft, wann welcher Bus kommt, wo e-Bikes oder e-Roller zur Verfügung stehen. Oder wo freie Parkplätze in der Innenstadt sind. Mehrere Apps für die Planung eines einzigen Wegs. Das ist nicht nur unbequem, sondern auch unübersichtlich. Einen „Mobilitätsplaner für die Hosentasche“, der Informationen zu allen Reisemöglichkeiten aufeinander abstimmt und auf Knopfdruck bereitstellt. Und der diese auch direkt und durchgehend bucht? Schön wär’s! Und auch technisch machbar.

Was braucht es dafür?

Voraussetzung für diese vernetzte Mobilität ist die Verfügbarkeit von Daten. Daten, die vernetzt und sicher getauscht werden müssen. Zwischen allen Beteiligten – Bussen und Bahnen, Mitfahrgelegenheiten, Car-, Bike- und Scooter-Sharing bis hin zu Taxen und Autovermietungen. Bei der Übertragung hilft 5G . Die Grundlage für einen sicheren und standardisierten Austausch schaffen Europäische Initiativen wie GAIA-X und die International Data Space Association ( IDSA ). Ihr Ziel ist es, geschützte Datenräume auf der Grundlage einer gemeinsamen, europäischen Dateninfrastruktur aufzubauen. Für die Automobilindustrie gibt es mit Catena-X bereits eine eigene Initiative.

Autonomes Fahren, Elektromobilität, „Sharing Econonomy“ und Catena-X – Trends, die Sie auf der Digital X im wahrsten Sinne des Wortes „er-fahren“ können. Seien Sie dabei, wenn die Digital X am 13. und 14. September in Köln ihre Tore öffnet. Mit Bühnen, Marktplätzen, Markenhäusern und hochkarätigen Redner*innen wird die Kölner Innenstadt auch 2022 zu einer Weltausstellung der Digitalisierung. Die Digital X ist Europas größte branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. Organisiert von der Deutschen Telekom engagieren sich in ihr über 300 nationale und internationale Partner. Weitere Details finden Sie unter www.telekom.com/digitalx .

