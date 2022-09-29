Zeig, wer Du bist!

Aus diesem Grund gibt es jetzt unseren Transgender Guide , der einen inklusiven Arbeitsplatz unterstützt, wie in der Telekom VC&E Konzernrichtlinie beschrieben.

Dieser Guide ist für alle gedacht und bietet Hilfestellung zu Fragen wie „Welche Unterstützung gibt es hinsichtlich einer Transition, eines Outings und grundsätzlichen Veränderungen bei der Arbeit?“ und „Was kann ich tun, wenn Diskriminierung erfahren oder beobachtet wird?“ Gleichzeitig ist dieser Guide auch eine Quelle der Inspiration für alle Mitarbeitenden, die mehr zum Thema lernen oder unterstützen wollen.

Die Transition ist ein Prozess, die mit einer zutiefst persönlichen Entscheidung beginnt, die vielleicht bereits vor Jahren gefällt oder jahrelang unterdrückt wurde. Eine sichere und unterstützende Arbeitsumgebung zu schaffen ist von zentraler Bedeutung. Nur so können alle ihr Potenzial entfalten und effektiv zusammenarbeiten. Unser Transgender Guide ist ein weiterer Schritt, Diversität und Inklusion als Unternehmenskultur zu leben.