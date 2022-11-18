Telekom ist bei jungen Menschen beliebtester Mobilfunkanbieter.

Zum wiederholten Mal sprechen dem Unternehmen damit gerade auch junge Menschen das Vertrauen aus. Das Ergebnis unterstreichen weitere im Auftrag der Telekom durchgeführte Erhebungen. Laut dieser Studien ist das Unternehmen ebenfalls vorne und behauptet sich in der jungen Zielgruppe mit Abstand im Wettbewerb – Tendenz steigend.

„Wir messen unsere Markenwerte weltweit und sind heute schon in den meisten unserer Länder Telco-Lovebrand. Gerade auch mit Blick auf die junge Zielgruppe sehen wir eine sehr positive Entwicklung bei den Imagedimensionen. Das gilt für alle unsere europäischen Märkte und massiv in den USA. Hierbei zahlen sich unsere konsistente Markenführung und kundenorientierte Marketingkommunikation aus“, erklärt Markenchef Uli Klenke.

Für Christian Loefert, Leiter Marketingkommunikation, Mobilfunkendgeräte und Training der Telekom Deutschland, kommen solche Erfolge nicht von ungefähr. „Gerade auch im deutschen Markt machen sich unsere marktkommunikativen Anstrengungen rund um die junge Zielgruppe bemerkbar. Wir bekommen von den jungen Menschen exzellente Noten, wenn es um die Qualität unserer Netze, Produkte und Services sowie unser gesellschaftliches und nachhaltiges Engagement geht.“

So bietet die Telekom jungen Menschen auf sie zugeschnittene Angebote an und erhöht so die Relevanz der Marke. Zudem übernimmt sie als Unternehmen Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und kann massiv in der Markenwahrnehmung gerade in den jungen Zielgruppen punkten. Die Initiative „Gegen Hass im Netz“ oder das Engagement „Wir verbinden Deutschland“ im Rahmen der Pandemie sind nur einige Beispiele.

Auch und gerade über zielgruppenaffine Kommunikationskampagnen in relevanten Social Media-Umfeldern begeistert die Deutsche Telekom seit Jahren junge Menschen, insbesondere auch über TikTok . Die Social-Kampagnen „ Ohaaaa “ oder die „ Community-Woche “ stechen hier besonders hervor. Um junge Menschen zu Fans zu machen, ist es wichtig, ihr Kommunikationsverhalten zu verstehen und mit ihnen in den Dialog zu treten. Es geht um schnelle und kompakte Informationen, die einen direkten Mehrwert bieten. Die Deutsche Telekom ist eines der agilsten Unternehmen im Social Media-Umfeld und zählt gerade auf TikTok mit zu den Pionieren.

Seit 2011 ermitteln die YoungBrandAwards jährlich die populärsten Marken in unterschiedlichen Branchen. An der diesjährigen Studie nahmen insgesamt 16.502 Personen in der Altersgruppe von 16 bis 35 Jahren teil. In der Kategorie „Mobilfunkanbieter“ wurden 1.415 Personen befragt. 28,8 Prozent stimmten für die Telekom. Mitbewerber wie Vodafone, O2, 1&1, Blau und Yourfone folgen auf den Plätzen. Die unabhängige Verbraucherbefragung wird vom Münchener Marktforschungsinstitut Youngcom durchgeführt. Weiter Informationen finden Interessierte hier .

Telekom eine der wertvollsten Marken weltweit

Bereits zu Beginn des Jahres konnte die Deutsche Telekom als eine der wertvollsten Marken weltweit punkten. Die Experten von „Brand Finance Global 500“ listen das Unternehmen unter den Top 20 weltweit und mit Abstand als die wertvollste Telekommunikationsmarke in Europa. Laut Studie verbessert sich der Konzern zudem auf Platz zwei der globalen Telcos – hinter Verizon und vor AT&T und China Mobile.