Telekom wertvollste deutsche Marke

Die „Global Top 100 Brand Corporations Studie“ des European Brand Institutes weist die Deutsche Telekom aktuell als wertvollste deutsche Marke aus. Der Markenwert beläuft sich demnach auf 29,9 Milliarden Euro. Damit rangiert das Unternehmen im weltweiten Vergleich deutscher Marken vor Volkswagen (28,4), SAP (24,3), Daimler (22,6) und BMW (20,9). Die wertvollste Marke weltweit ist Apple vor Google und Amazon.

„Unsere positive wirtschaftliche Unternehmensentwicklung und die konsequente Umsetzung unserer Markenstrategie in all unseren Märkten zahlt sich aus“, erklärt Marken-Chef Ulrich Klenke. „Das Ergebnis unterstreicht zudem das Vertrauen, das unsere Kundinnen und Kunden in uns setzen.“

Die Telekom konnte ihren Wert im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern. Sie schaffte einen Sprung um 10 Prozent und ist damit mit Abstand die wertvollste Telekommunikationsmarke in Europa. Die Expert*innen notieren die Telekom im Gesamtranking auf Rang 45. Laut Studie rangiert der Konzern zudem auf Platz vier der globalen Telcos hinter AT&T, Verizon und China Mobile. Deutschland bestätigt laut Studie seine Rolle als einer der Marken-Hotspots Europas mit einem Gesamtwert der TOP 10 Unternehmen von 209 Milliarden Euro hinter Frankreich und vor der Schweiz.

Das European Brand Institute, Wien ist ein führendes Institut für die Bewertung von immateriellen Vermögenswerten. Die Hauptaktivitäten konzentrieren sich auf Marken- und Patentbewertungen. Die Global Top 100 Brand Corporations Studie hat mehr als 3.000 Unternehmen und deren Marken in 16 Branchen basierend auf aktuellsten ISO Standards analysiert. Die Daten basieren auf dem Geschäftsjahr 2021. Weitere Informationen zur Studie finden Interessierte unter www.europeanbrandinstitute.com .

Telekom eine der wertvollsten Marken weltweit

Bereits zu Beginn des Jahres konnte die Deutsche Telekom als eine der wertvollsten Marken punkten. Die Expert*innen von „Brand Finance Global 500“ listen das Unternehmen unter den Top 20 weltweit und mit Abstand als die wertvollste Telekommunikationsmarke in Europa. Laut Studie verbessert sich der Konzern zudem auf Platz zwei der globalen Telcos. Zudem weist die BrandZ-Studie „Top100 Most Valuable Global Brands“ die Telekom als zweitwertvollste deutsche Marke aus.