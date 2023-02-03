Echt oder Fake: So testest Du dein Urteilsvermögen

Digitaler Nachrichtentest – 24 Fragen für Wissenshungrige

Der digitale Nachrichtentest hilft dir, deine digitalen Kompetenzen einzuschätzen und etwaige Schwachstellen zu erkennen. Die Testfragen und Aufgaben decken ein breites Spektrum ab: von der Navigation in digitalen Medienumgebungen über die Beurteilung der Qualität von Inhalten bis hin zu Kenntnissen über die Funktionsweise digitaler Öffentlichkeiten. Der Test dauert etwa zehn bis 15 Minuten. Du musst 24 Fragen aus fünf Bereichen beantworten. Jeder Bereich steht dabei für eine wichtige Fähigkeit im Umgang mit Nachrichten im Internet. Am Ende bekommst du eine persönliche Auswertung. Der Newstest wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts der Stiftung Neue Verantwortung entwickelt.

Quellenreiter:in App – ein 'Fake News' Quiz für Spielfreudige

Quellenreiter:in ist eine Multiplayer Quiz App für Schüler*innen und Erwachsene ab 14 Jahren, die in sozialen Netzwerken aktiv sind. Im Spiel treten je zwei Freund*innen gegeneinander an und sammeln Punkte. Sie müssen reale Schlagzeilen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen und als Fakt oder Fake bewerten. Beispielsweise: Haben „Die Simpsons“ den Russland-Ukraine-Krieg 2022 vorhergesagt? Verursacht Kaffee Krebs? Nach jeder Runde erhalten die Spielenden Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Quizfragen. Die App schult auf spielerische Art die Medien- und Informationskompetenz. Die Anwendung ist für IOS und Android verfügbar, kostenlos und ohne Werbung. Die Entwickler wurden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zusammen mit dem Prototype Fund und der Open Knowledge Foundation Deutschland gefördert.

Quiz der Bundesregierung – der Wissenstest für Erwachsene

Zum Safer Internet Day 2022 hat die Bundesregierung das Quiz „ Wie sicher sind Sie im Netz unterwegs “ auf ihrer Seite veröffentlicht. Insgesamt zehn Fragen umfasst der Wissenstest rund um Deep Fakes, Fake News, Desinformation und Datensicherheit. Eine davon: „Man entdeckt unter einem Video auf YouTube einen Hasskommentar. Wo kann man diesen melden?“ Als Leser*in unseres Themenspecials kennst du die Antwort vermutlich, oder? Falls nicht, findest du die Lösung im Quiz, es dauert nur wenige Minuten.

Klicksafe Quiz – Lehrmaterial für Pädagog*innen und Eltern

Schon Erwachsenen fällt es schwer, zwischen Fakten und Fake zu unterscheiden. Noch schwerer ist es für junge Menschen und Kinder. Das Fake News Quiz der EU-Initiative klicksafe hat zum Ziel, die Online-Kompetenz junger Menschen zu fördern. Jugendliche können ihr Wissen zum Thema Fake News auf die Probe stellen. Gedacht ist das Quiz zur Ergänzung im Schulunterricht. Aber wenn du Kids hast, mach den Test doch zusammen mit ihnen. So könnt ihr euch gemeinsam dem Thema nähern und darüber diskutieren, warum „Trolle“ im Internet genauso gefährlich sind wie in Mittelerde.

Gefälschte Fotos entlarven – der Bildertest für Cheap-Fake-Detektive

Kannst du echte Fotos von Bildmanipulationen unterscheiden? Im Netz sind immer mehr Fake-Bilder im Umlauf. Während sogenannte Deepfakes mit Hilfe von Techniken der künstlichen Intelligenz abgeändert und verfälscht werden, sind Cheap Fakes technologisch oft weniger aufwändig. Sie können mit einfach zugänglichen Methoden und herkömmlichen Programmen hergestellt werden. Oft werden Bilder so manipuliert, um einen falschen Zusammenhang herzustellen. Mit dem Migros-Quiz kannst du dich durch eine Reihe von Bildern klicken. Sind sie gefälscht oder echt? Du entscheidest per Voting. Die Auflösung sowie Tipps zur besseren Erkennung von Fakes erfährst du ganz am Schluss.

