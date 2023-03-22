Telekom erneut für digitale Teilhabe und Klimaschutz ausgezeichnet

Die Deutsche Telekom ist Supplier Engagement Leader

In den meisten Fällen arbeiten Unternehmen mit einer Vielzahl von Lieferant*innen zusammen, die für ihre Geschäftsaktivitäten und Lieferketten verantwortlich sind. Um Nachhaltigkeitsziele erreichen zu können, ist also die Einbeziehung dieser Lieferant*innen in die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens entscheidend.

Ein ESG-Ziel der Telekom lautet, bis 2040 in der gesamten Wertschöpfungskette klimaneutral (netto null) zu werden. Hierfür arbeitet die Telekom eng mit ihren Lieferant*innen zusammen. Für diese Zusammenarbeit und Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette wurde sie jetzt vom CDP als Supplier Engagement Leader ausgezeichnet. Die Telekom gehört somit zu den besten 8 Prozent der bewerteten Unternehmen.

Im Rahmen des CDP-Lieferantenprogramms lädt die Telekom jährlich ihre wichtigsten Lieferant*innen ein, damit diese Transparenz über ihre Emissionen sowie ihre Klimaschutzziele, Maßnahmenpläne, Risikoeinschätzungen und Energieverbräuche geben können. Die Daten werden zur Berechnung der Scope 3 Emissionen aus der vorgelagerten Wertschöpfungskette angefragt und dienen als Basis für lieferantenspezifische Vereinbarungen zum Klimaschutz. Dies ist für die Erreichung der Klimaziele der Telekom von entscheidender Bedeutung, da mehr als zwei Drittel ihrer gesamten CO2-Emissionen aus Zulieferungen stammen.

Dritter Platz im Digital Inclusion Benchmark

Neben Klimaschutz und Umweltaktivitäten setzt sich die Telekom auch für digitale Teilhabe und digitalen Zusammenhalt in der Gesellschaft ein. Für ihre Ambitionen und Umsetzung dieser wurde die Telekom jetzt mit dem dritten Platz im Digital Inclusion Benchmark 2023 belohnt. Hierbei handelt es sich um ein Ranking der World Benchmarking Alliance, bei dem die 200 einflussreichsten digitalen Technologieunternehmen der Welt bewertet werden. In der Wertung wird begutachtet, wie diese 200 Unternehmen dazu beitragen, eine integrativere digitale Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern.

Der dritte Platz ist für die Telekom ein Erfolg und eine Verbesserung zum letzten Mal. Denn im Vergleich zum Vorjahr haben hat sie sich damit um vier Platzierungen gesteigert. Durch diverse nationale und internationale Initiativen für einen besseren Zugang zur digitalen Welt, zugängliche Medienkompetenz arbeitet sie weiterhin gezielt daran, eine verantwortungsvolle und sichere Nutzung digitaler Medien zu ermöglichen.