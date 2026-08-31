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Nachhaltigkeitstraining für Lieferanten

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Als global agierendes Unternehmen setzen wir auf hohe Sozial- und Umweltstandards sowie auf die Einhaltung von grundsätzlichen Menschenrechten in unserer Lieferkette. 

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In dem Zusammenhang erwarten wir von allen unseren Lieferanten und Partnern, dass unsere fundamentalen Werte und Prinzipien eingehalten werden.

Zur Unterstützung der Nachhaltigkeitskompetenz unserer Lieferanten bieten wir eine Reihe von Online-Schulungen an. Diese sollen unsere Lieferanten an wesentliche Nachhaltigkeitsthemen heranführen und sie bei der Erfüllung unserer Nachhaltigkeitsanforderungen unterstützen.
 