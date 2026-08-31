Nachhaltigkeitstraining für Lieferanten

In dem Zusammenhang erwarten wir von allen unseren Lieferanten und Partnern, dass unsere fundamentalen Werte und Prinzipien eingehalten werden.

Zur Unterstützung der Nachhaltigkeitskompetenz unserer Lieferanten bieten wir eine Reihe von Online-Schulungen an. Diese sollen unsere Lieferanten an wesentliche Nachhaltigkeitsthemen heranführen und sie bei der Erfüllung unserer Nachhaltigkeitsanforderungen unterstützen.

