Nachhaltigkeitstraining für Lieferanten
Als global agierendes Unternehmen setzen wir auf hohe Sozial- und Umweltstandards sowie auf die Einhaltung von grundsätzlichen Menschenrechten in unserer Lieferkette.
Als global agierendes Unternehmen setzen wir auf hohe Sozial- und Umweltstandards sowie auf die Einhaltung von grundsätzlichen Menschenrechten in unserer Lieferkette.
In dem Zusammenhang erwarten wir von allen unseren Lieferanten und Partnern, dass unsere fundamentalen Werte und Prinzipien eingehalten werden.
Zur Unterstützung der Nachhaltigkeitskompetenz unserer Lieferanten bieten wir eine Reihe von Online-Schulungen an. Diese sollen unsere Lieferanten an wesentliche Nachhaltigkeitsthemen heranführen und sie bei der Erfüllung unserer Nachhaltigkeitsanforderungen unterstützen.