Weltweit reisen: Telekom mit mehr Datenvolumen zum gleichen Preis

Innerhalb der Europäischen Union gilt auf Reisen „Roam like @home“, sprich das inklusive Datenvolumen der MagentaMobil Tarife wird genutzt. Doch wie schaut es mit beliebten Reiseländern wie USA, Türkei oder Thailand aus?

Die Telekom hat für alle Länder der Ländergruppe 2 das Datenvolumen in den Travel & Surf Datenpässen aufgestockt. Darüber hinaus gibt es 13 spezielle Länderpässe für beliebte Reiseziele außerhalb der EU. Diese haben noch mehr Volumen zum gleichen Preis. Je Land stehen zwei spezielle Länderpässe zur Auswahl: sieben Tage für 29,95 Euro sowie 28 Tage für 49,95 Euro.

Sehr beliebt als Reiseland sind die USA, mit vielen Möglichkeiten wie Städteurlaub, Stranderholung oder Roadtrips. Hier gibt es für sieben Tage 12 GB Datenvolumen für 29,95 Euro. Für 49,95 Euro sind es 30 GB/28 Tage.

Auch die Türkei zieht Jahr für Jahr Millionen Urlaubsgäste an. Je nach Urlaubsdauer und Datenhunger können Kund*innen zwischen 8 GB Datenvolumen für sieben Tage und 20 GB für 28 Tage Gültigkeit wählen.

Oder wie wäre es mit einer Rucksacktour durch Thailand mit anschließender Strandwoche? Für sieben Tage gibt es hier 8 GB Datenvolumen für 29,95 Euro. Bei einer Laufzeit von 28 Tagen sind 16 GB für 49,95 Euro erhältlich.

Am einfachsten lassen sich die Pässe in dem jeweiligen Land unter pass.telekom.de buchen. Die Seite ist für die Kund*innen kostenlos. Sie werden automatisch dorthin geleitet, sobald der Browser geöffnet wird. Alternativ lassen sich Datenpässe auch per SMS buchen, immer im jeweiligen Land, eine Buchung von zu Hause ist nicht möglich. Sobald das Inklusivvolumen verbraucht ist, wird die Verbindung unterbrochen, bis ein neuer Datenpass gebucht wird.

Wer im Urlaubsland seinen MagentaMobil Tarif wie zuhause nutzen oder zusätzlich telefonieren möchte, für den stehen verschiedene Travel Mobil Optionen zur Auswahl.