FC und Telekom verlängern Partnerschaft

Gemeinsam mit der Telekom möchte der FC die Digitalisierung auf seinen eigenen Plattformen sowie bei Infrastrukturthemen vorantreiben. Darüber hinaus sollen innovative Formate und Inhalte geschaffen und gemeinsam umgesetzt werden.

So wie der FC in den vergangenen Jahren gemeinsam mit der Telekom Formate wie die Saison-Doku „24/7 FC“ weiterentwickelt und besondere Erlebnisse wie das „Innovation Game“ beim Telekom Cup gegen den AC Mailand im Sommer 2022 umgesetzt hat, wollen beide Partner auch in Zukunft gemeinsam spannende neue Formate entwickeln und einzigartige Momente für FC-Fans schaffen.

FC-Geschäftsführer Markus Rejek freut sich sehr über die Vertragsverlängerung: „Die Partnerschaft mit der Telekom ist der Motor beim Ausbau unserer technischen Infrastruktur sowie bei der Umsetzung digitaler Lösungen in allen Bereichen des Vereins. Die Telekom hat sich in den vergangenen zwei Jahren als starker und verlässlicher Partner gezeigt und gibt uns mit der Vertragsverlängerung bis 2028 die nötige Planungssicherheit, um gemeinsam langfristig neue Digital-Projekte anzugehen.“

Klaus Werner, Geschäftsführer Finanzen, Telekom Deutschland erklärt: „Wir freuen uns, dass wir unsere Partnerschaft mit dem 1. FC Köln bis 2028 verlängern und zudem unser Engagement auf die FC-Frauen ausweiten. In unserer Technologiepartnerschaft stehen die Themen Digitalisierung und Innovation weiter im Fokus. Erste Erfolge haben wir beim sehr erfolgreichen Innovation Game und auch in einigen IT-Projekten für den 1. FC Köln verzeichnen können. Wir freuen uns, den erfolgreichen Weg des Vereins mit unserer Partnerschaft unterstützen zu können.“