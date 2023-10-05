Mit Frag Magenta sprechen? Jetzt in der MeinMagenta App

Alle Smartphone-Fans können über die Mein Magenta App auch über die Stimme und in eigenen Worten mit „Frag Magenta“ kommunizieren. Das ist für unsere Kundinnen und Kunden nicht nur bequem und einfach, sondern Anliegen werden auch schneller gelöst.

„Frag Magenta“ ist jederzeit über viele Kanäle erreichbar. Dank Künstlicher Intelligenz lernt der Chatbot automatisch dazu und kann Kundenanfragen noch besser und kompetenter bearbeiten. Mittlerweile können unsere Kundinnen und Kunden ihre Anliegen auch in natürlicher Sprache mit ihren eigenen Worten an „Frag Magenta“ richten. Damit kann er bei über 380 unterschiedlichen Anliegen helfen – vom Umzug, neuen Angeboten, Fragen zur Rechnung oder Geräten. Das ist für Ratsuchende nicht nur bequem und einfach, sondern Anliegen werden auch noch schneller gelöst „Frag Magenta“ ist dabei so flexibel, dass Nutzerinnen und Nutzer während des Dialogs auch wieder auf die schriftliche Chatfunktion wechseln können und andersherum.

Und so funktionierts

„Frag Magenta“ findet man in der „MeinMagenta“ App im Bereich Service. Der Einstieg ist direkt unter „Service & Hilfe" über den Banner „Frag Magenta" möglich. Mit Hilfe der integrierten Mikrofontaste führt man den gesprochenen Dialog mit dem Chatbot. Die gesprochene Antwort folgt prompt und ohne Wartezeit. Dabei wird der Inhalt der Sprachnachricht noch einmal bestätigt, um mögliche Fehler zu vermeiden. Die hinter „Frag Magenta“ liegende KI (Künstliche Intelligenz) kann das Serviceanliegen damit einordnen und über eine Sprachnachricht passend beantworten. Dabei ist es egal, ob es sich um Fragen rund um den Vertrag, die Rechnung, eSim-Bestellungen oder Störungen handelt.

Übrigens: „Frag Magenta“ zählt auch 2024 laut der jährlichen Analyse von COMPUTER BILD und Statista zu den besten digitalen Assistenten der Telekommunikationsbranche. Zum fünften Mal in Folge!

Weitere Informationen gibt es hier: Frag Magenta .