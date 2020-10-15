Das Selbsthilfe-Wunderwerkzeug

Seit Oktober 2020 steht die MeinMagenta App den Kund*innen in der neuen, überarbeiteten Version zur Verfügung. Die fand auch im diesjährigen Service-App-Test der Zeitschrift connect große Anerkennung und wurde mit der Gesamtnote „sehr gut“ bewertet. In der Kategorie „Service“ hat die App als einzige die Bewertung „überragend“ erhalten. Die Tester*innen attestieren der MeinMagenta App die meisten Zusatzdienste aller getesteten Service-Apps. Zudem hoben sie die strukturierte und intuitive Menüführung hervor und die unterschiedlichen Möglichkeiten, aus der App heraus Kontakt zum Kundenservice aufzunehmen. Die Kundenbewertungen zeigen, dass die App ankommt: Nutzer*innen geben der MeinMagenta App 4,3 von fünf Sternen.

Im Juni 2016 eingeführt, hat sich das Mini-Servicecenter schnell zu einer zentralen Schnittstelle zwischen der Telekom und ihren Kunden entwickelt. Die Kunden schätzen diesen Service: Seit Beginn der Pandemie hat die Nutzung zugenommen: Seit Januar 2020 ist die Nutzung der App um über 20 Prozent gestiegen – immer mehr Menschen klären über die Magenta App ihre Fragen und Themen.

Das Einrichten der App ist kinderleicht und kostenfrei: Einfach aus dem Google Playstore oder dem App Store von Apple auf das Smartphone runterladen. Als LogIn können Benutzername und Kennwort vom Kundenkonto verwendet werden. Die leicht zu bedienende MeinMagenta App gibt einen Überblick über die wichtigsten Vertragsdaten. Und sie bietet noch viel mehr.

Hier die wichtigsten Funktionen im Überblick:

Anzeige von Rechnungen und Datenverbrauch

Die App zeigt bereits auf der Startseite die aktuellen Verbindungskosten und das verbleibende Datenvolumen für alle Verträge.

Verträge

Alle Mobilfunk- und Festnetzverträge einsehen, verlängern oder ändern? Mit der MeinMagenta App kein Problem. Auch Tarifoptionen lassen sich bequem hinzubuchen. Das alles lässt sich bequem bereits über die Startseite der App regeln.

Prepaid Karten

Auch Prepaid-Guthaben können Kund*innen innerhalb des Programms für sich oder andere direkt kaufen oder aufladen.

Auftragsstatus

Mit dieser Funktion erhalten die Kunden schnell Transparenz über den Bearbeitungsstatus ihrer offenen Aufträge.

Rechnungen

Im gleichnamigen Menüpunkt lassen sich die Rechnungen der vergangenen 18 Monate abrufen – inklusive Detailangaben zu einzelnen Leistungen.

Inbetriebnahme Telekom Anschluss

Die App unterstützt unter dem Menüpunkt „Service“ bei der Einrichtung des WLAN-Routers und hilft den optimalen Standort für den Router zu finden.

Adressänderung und Umzug organisieren

Mit der MeinMagenta App lässt sich ein Umzug bequem organisieren, auch die Änderung der Adresse kann der Telekom mit Hilfe der App ohne großen Aufwand mitgeteilt werden.

Angebote und Aktionen

Mit der App können Kunden an allen Aktionen und Gewinnspielen der Telekom teilnehmen

Hilfe & Service

Auch Antworten auf häufig gestellte Fragen, nützliche Checklisten und Hilfe-Videos finden sich in der App. Zudem bietet sie einen direkten Zugang zur Telekom-hilft-Community.

Magic Button

Die MeinMagenta App ist die erste App, die den „Magic Button“ enthält: Hierüber können alle Kunden auf Knopfdruck einen (Video-)Chat mit einem Kundenberater starten oder persönlich mit ihm sprechen. Dank der Themenauswahl landen sie sofort beim richtigen Experten. Und der Berater weiß direkt, wer anruft, weil der Kunde in der App eingeloggt ist.

