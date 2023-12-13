Tim Höttges präsentiert Weihnachtsvideo "Ho-Ho-Holzhütte"

Im neuen Video „Ho-Ho-Holzhütte“ baut Tim Höttges einen eigenen Glühweinstand auf – erneut mit einem geschmackvollen Weihnachtspulli gekleidet. Währenddessen listet der Hobbyhandwerker humorvoll auf, wo die Telekom 2023 erfolgreich war: Bei FTTH, beim Mobilfunk, beim Service, bei der Übertragung der Basketball-WM und vielen Themen mehr. Dafür sägt, hämmert und hobelt er und weist - mit einem kleinen Seitenhieb auf die „Ausbauvorschrift“ - auf die hohe Regulierung seiner Branche hin. Mit dabei auch in diesem Jahr: Seine beiden Dackel Anton und Otto.

Knapp acht Minuten ist der Clip lang, den der Telekom-Chef heute auf seinen eigenen Kanälen auf LinkedIn und Instagram postet. Zudem wird das Video auf YouTube und über die externen und internen Telekom-Kanäle veröffentlicht. Entwickelt und produziert wurde das Video von der Telekom gemeinsam mit der in diesem Jahr gegründeten Agentur lajong, Bremen. Auch in diesem Jahr gibt es Outtakes mit netten Pannen vom Dreh in den Räumen der Telekom. VIDEO