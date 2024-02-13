„Concept Level“ - Modulares System mit cleanem Design

Eine Basis mit herkömmlichen Routerfunktionen lässt sich durch weitere Elemente ergänzen und ermöglicht so ein maßgeschneidertes Setup. Die Kundinnen und Kunden können auf Wunsch weitere Funktionalitäten ganz nach ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen buchen:

Das zylinderförmige Modul mit Display beispielsweise beinhaltet einen interaktiven KI-Sprach-Assistenten und bietet zudem eine Smart-Home-Steuerung.

Ein Kegel-Modul liefert WiFi-Sensing mit Raumüberwachung für Home Security-Funktionen wie Haustürmonitoring oder der Warnung bei einem Einbruch. Ein Sturzsensor oder die Überwachung der Herzfrequenz sind nicht nur zum Schutz alter Menschen sinnvoll. Bei einem Notfall im Haushalt erhalten Familienmitglieder oder ein Arzt automatisch eine Benachrichtigung.

Das flache Web 3-Modul dient als digitale Wallet für Krypto-Währungen oder der sicheren Speicherung von NFTs. Während der Nutzung generiert es “Magenta Tokens”, die beispielsweise als Gutscheine für Upgrades eingelöst werden können.

Und das kugelförmige Mesh-Modul sorgt für perfekte Konnektivität. Es kann überall dort die Verbindung stärken, wo eine besonders gute WiFi-Versorgung benötigt wird.

Die einzelnen Module werden über WiFi-Charging kontaktlos mit Strom versorgt, sodass sie auch separat vom Basis-Modul betrieben werden können. Auf den frei gewordenen Flächen des Basis-Moduls lassen sich weitere Geräte wie Smartphones oder Smartwatches kabellos aufladen.