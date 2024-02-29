MWC 2024: Telekom als Publikumsmagnet

„Connecting your world“ – unter diesem Motto präsentierte die Telekom Highlights zu ihren Netzen, Globalen Plattformen und Künstlicher Intelligenz. Der kompakte „Mobilfunkmast to Go“, der schon im Einsatz ist, zog das Publikum ebenso an den Telekom-Stand wie Visionen vom Router der Zukunft und die Protoypen des KI-Smartphones „für alle“. Gleiches gilt für die Digitalisierungsservices für verschiedene Branchen sowie für vieles mehr.

Rund 27.000 Besucherinnen und Besucher des Mobile World Congress (MWC) machten sich am Stand der Telekom ein Bild von ihr als vertrauensvolle Begleiterin des Alltags der Menschen. Sie erlebten, wie sie Start-ups und Entwickler*innen zur Seite steht, genauso wie großen Unternehmen. „Als Leading Digital Telco haben wir erneut den Puls für Technologien und Innovationen für ein besseres Leben unserer Gesellschaft gesetzt“, sagt Antje Hundhausen, Leiterin Brand Experience bei der Telekom. „Der Markenauftritt stand ganz im Zeichen des Fußballjahres 2024. Die Telekom ist Netzausrüster, nationaler Sponsor und TV-Rechteinhaber der EURO 2024. Herzstück des Messeauftritts war die außergewöhnliche, interaktive 3D-LED-Installation 'Telekom Super Soccer', welche alle Besucher in den Bann zog. Hier tauchte man in von KI erstellte Landschaften ein und übte sich im Toreschießen. Die besten Spieler des Tages hatten eine Chance auf ein Ticket für die EURO 2024. Stargast in Barcelona war unter anderem İlkay Gündoğan, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.“

Die diesjährigen Nachrichten über Highlights der Telekom zogen weite Kreise über den Messeauftritt hinaus. Sie mündeten in über 4.200 Presseberichten in aller Welt mit einer Reichweite von über einer Milliarde Menschen. Das Unternehmen war einer von rund 2.400 Ausstellern auf dem Messegelände in Barcelona. Für den MWC 2024 insgesamt signalisierten die Veranstalter bereits einen Besucherzuwachs im Vergleich zu 2023.