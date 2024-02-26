"Sprache wechseln" Leichte Sprache

MWC 2024: Partner, Promis, Prototypen

Claudia Nemat, Vorständin Technologie und Innovation der Telekom, rückte beim Mobile World Congress das Telekom-Motto und -Markenversprechen "Connecting your world" ins Rampenlicht. Dies sei wichtig in einer Zeit, in der Kommunikation mehr denn je gebraucht werde. Das Rezept dafür hat drei Zutaten: intelligente Netze, globale Plattformen und Magenta AI. Alles zu finden am Stand der Telekom – als anfassbare Hingucker. Das und was sonst noch am ersten Messetag geschah, gibt es in unserer Fotoshow.

MWC 2024: Partner, Promis, Prototypen
Volles Haus bei der "Magenta Keynote" von Claudia Nemat. Presseleute und Analyst*innen aus aller Welt waren der Einladung der Telekom gefolgt.    

Autor*in

Weiterführende Inhalte

Mehr zum Thema

Programm und Livestream