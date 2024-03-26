Neue Baskets-App für ein digitales Fanerlebnis

Interaktive Challenges, Tippspiele, digitale Collectables, sämtliche News und Statistiken zum Champions League-Sieger: Baskets-Fans haben ab sofort alles in einer Hand! Wichtig: die App wird konstant weiterentwickelt! „Die Baskets-App bietet schon jetzt zahlreiche tolle Features, aber wir wollen sie zusammen mit unseren Fans weiter ausbauen! Wir freuen uns auf das Feedback unserer Community und werden die App gemeinsam gestalten. Die Fans sind Teil des Prozesses und somit immer involviert“, sagt Baskets-Pressesprecher Marius Volkmann.

Neue Möglichkeit der Vermarktung

Zudem ist die App Teil der gemeinsamen Strategie mit Hauptsponsor Telekom, die Digitalisierung des Bonner Erfolgsclubs in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und somit den Basketballstandort Bonn zu stärken.

„Die App ist ein absolutes Muss für alle Fans und eröffnet Verein, Fans, Partnern und Sponsoren eine neue Form der Interaktion. Für die Baskets bedeutet dieser Schritt mehr Sichtbarkeit und Reichweite und somit auch ganz neue Möglichkeiten der Vermarktung. Darüber hinaus ist sie auch eine sehr gute Maßnahme für die Umsetzung unseres gemeinsamen Multisponsorenkonzepts“, sagt Henning Stiegenroth, Leiter Konzernsponsoring der Telekom.

Bereits jetzt wird an einer Wallet-Integration gearbeitet. Damit wird es in Zukunft auch möglich sein, Getränke und Essen bei Baskets-Heimspielen direkt über die Baskets-App zu bestellen und sie ohne langes Warten an einer Fastlane-Theke im Telekom Dome abzuholen.

HEARTBERG HOTEL goes Video

Ein weiteres Highlight: Ab sofort wird der erfolgreiche Baskets-Podcast HEARTBERG HOTEL auch als Videocast produziert und exklusiv in der App ausgestrahlt. Die Hosts Benny und Kumbi öffnen jede Woche die Türen der „Suite Caroline“ und empfangen Baskets-Spieler, -Offizielle und weitere spannende Gäste aus Bonn in ihrem neuen Studio.

„Diese Plattform bietet Fans unvergleichliche Erlebnisse, von interaktiven Missionen bis hin zu exklusiven Belohnungen, einschließlich VIP-Zugang und Treffen mit Spielern. Unsere Initiative ist der erste Schritt zur gemeinsamen Transformation der Digitalisierung im Sportbereich", sagt Vladimir Liulka, CEO von Blocksport.