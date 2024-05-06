Besonders Beste Buddys

Um jedem Kind die Möglichkeit zu geben, sich in dieser besonderen Umgebung wohlzufühlen, konnten jeweils zwei Kinder - eins mit und eins ohne Beeinträchtigung - vorab gemeinsam an dem Gewinnspiel teilnehmen, um dieses unvergessliche Erlebnis zusammen zu erleben.

So hatten Kinder mit besonderen Bedürfnissen die Möglichkeit, als Einlaufkinder bei einem der erfolgreichsten Fußballvereine der Welt aufzutreten und eine einzigartige Erfahrung zu machen. Diese Aktion trägt nicht nur dazu bei, die Teilhabe von Kindern mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu fördern, sondern setzt auch ein wichtiges Zeichen für Inklusion im Sport.

Die Partnerschaft zwischen der Deutschen Telekom und dem FC Bayern München zeigt, wie Unternehmen und Sportvereine gemeinsam einen positiven Beitrag zur Schaffung einer inklusiven Gesellschaft leisten können. Indem sie Barrieren abbauen und Chancen für alle schaffen, tragen sie dazu bei, dass jeder die Möglichkeit hat, seine Träume zu verwirklichen.