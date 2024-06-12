Telekom Shops in Düsseldorf und Ulm in neuem Design

Schon am Eingang werden die Kunden persönlich begrüßt und je nach Anliegen zum richtigen Berater gebracht. Für die Kundengespräche stehen Beratungsbereiche bereit, in denen sich die Fachleute der Telekom um jedes Service- und Kaufanliegen kümmern. Dort können auch die Produkte live erlebt und ausprobiert werden. So kann man z.B. im neu gestalteten Zuhause-Bereich sehen, wie die Glasfaserleitung ins Haus oder in die Wohnung kommt.

„Das neue Shop-Konzept bietet Erlebnisräume, um unsere Kundinnen und Kunden zu begeistern und sie zu überraschen. Düsseldorf und Ulm sind nun auch Teil davon. Mit diesem Schritt zeigen wir erneut, wie wichtig uns der direkte Kundenkontakt ist, der eine wesentliche Säule unserer Strategie bildet“, erklärt Simone Carstens, Geschäftsführerin für Operatives Geschäft und Finanzen der Deutsche Telekom Privatkunden-Vertrieb GmbH.

Regionalität und Nachhaltigkeit im Fokus

Beim Shopdesign spielt die regionale Verbundenheit eine wichtige Rolle. „Unsere Shops und Flagship-Stores sind nicht nur ein Ort zum Einkaufen – wir schaffen hier nachhaltig positive Kundenerlebnisse – bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir investieren gerne auch in Düsseldorf und Ulm und geben den perfekten Gastgeber“, sagt Bijan Esfahani, Leiter Telekom Shops.

Der Telekom Flagship-Store in der Schadowstraße in Düsseldorf umfasst eine Verkaufsfläche von 548 Quadratmetern, verteilt auf drei Stockwerke. Die Wände des Shops sind mit regionalen Motiven, wie dem Rheinturm, dem Medienhafen und dem Düsseldorfer Löwen bedruckt, begrünte Wandflächen sorgen für ein angenehmes Raumklima.

Der Telekom Shop in der Hirschstraße in Ulm befindet sich in einer neu angemieteten Immobilie. In der Fußgängerzone gelegen, bietet er eine vergrößerte Verkaufsfläche von 288 Quadratmetern. Auch hier sind die Wände begrünt und mit regionalen Sehenswürdigkeiten wie dem Ulmer Münster und dem Ulmer Spatz dekoriert.

„Die neueröffneten Shops spiegeln die einzigartige Identität ihrer Standorte wider. Sie bieten den Bürgern und Besuchern ein maßgeschneidertes Erlebnis, das sowohl auf Nachhaltigkeit in Bau und Betrieb als auch auf regionale Events und Workshops rund um die digitale Teilhabe setzt“, erklärt Karin Kranz, Leiterin Retail Immobilien und Design der Telekom.

Die Telekom hat den Anspruch, ihre Shops und Flagshipstores so nachhaltig wie möglich zu gestalten: Bei dem neuen Design wurden daher nachhaltige Materialien eingesetzt und Materialien aus Bio-Vinyl für den Boden verwendet. Werbebanner bestehen aus Plastik, das aus den Ozeanen gesammelt wurde. Der gesamte Strombedarf wird aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt, einschließlich Beleuchtung und Kühlung. LED-Lampen reduzieren den Energieverbrauch. In allen Telekom Flagship-Stores und Shops – auch in Düsseldorf und Ulm – können gebrauchte Smartphones und Tablets zurückgegeben werden. Sie werden dann fachgerecht recycelt. Kundinnen und Kunden, die ihr altes Handy verkaufen möchten, vermittelt die Telekom an einen Partner, der das Gerät ankauft.