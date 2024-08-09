Connect-Test für IPTV Hotline-Service: Telekom holt sich den Sieg

Spitzenleistung in allen Kategorien

Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Verbesserung in allen Bewertungsbereichen im Vergleich zum Vorjahr. Besonders beeindruckend war die Leistung in den Kategorien Erreichbarkeit, Freundlichkeit und Sprachdialogsystem in denen die maximale Punktzahl erreicht wurde. Den größten Sprung nach vorne gab es in der Kategorie „Qualität der Aussagen“, wo eine Steigerung um 17 Punkte verzeichnet wurde.

Im Testbericht loben die Kunden ein „hochmotiviertes Team“ und die höfliche und kompetente Beantwortung der Fragen. Auch die Erreichbarkeit und geringe Wartezeit von 20 Sekunden wird hervorgehoben und von den Kunden mit „exzellent“ bewertet.

In dem Test wurden die IPTV und Streaminganbieter Telekom Magenta TV (493 Punkte), 1&1 HD TV (490 Punkte), Vodafone Giga TV (436 Punkte), O2 TV (430 Punkte) und Sky Deutschland (427 Punkte) miteinander verglichen. Getestet wurden Anbieter in den fünf Kategorien Erreichbarkeit, Wartezeit, Sprachdialogsystem, Freundlichkeit und Qualität der Aussagen.