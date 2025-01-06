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Inklusion auf und neben dem Eis beim DEL WINTER GAME

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Die Telekom engagiert sich seit vielen Jahren als Sponsor im Sport. Dabei setzt sie sich besonders für den Austausch zwischen Menschen mit und ohne Behinderung ein. Als Partner der Special Olympics Deutschland, des Deutschen Behindertensportverbands und durch das eigene Förderprojekt „Neue Sporterfahrung“ unterstützt die Telekom dieses Miteinander aktiv.

Inklusion auf und neben dem Eis beim DEL WINTER GAME
Inklusion auf und neben dem Eis beim DEL WINTER GAME

Ein besonderes Highlight ihres Engagements fand am 4. Januar beim DEL WINTER GAME im Deutsche Bank Park in Frankfurt statt. Gemeinsam mit den beteiligten Verbänden ermöglichte die Telekom einem paralympischen Athleten und einem Fan der Löwen Frankfurt ein unvergessliches Erlebnis beim Spiel der Löwen Frankfurt gegen die Adler Mannheim.
Der Para-Eishockeyspieler und Kapitän der Nationalmannschaft Malte Brelage sowie Löwen-Fan und Rollstuhlfahrer Yannik Becker erhielten vor dem Spiel exklusive Einblicke hinter die Kulissen und waren aktiv in das Geschehen auf dem Eis eingebunden, in dem die Beiden den Puck zum Bully aufs Eis brachten. Mit der Aktion schaffte die Telekom eine Bühne für das Paralympische Eishockey Team auf dem Weg zu den Paralympics 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo in Italien. 

„Diese Aktion ist eine weitere Maßnahme unserer Initiative ‚Inklusion durch Sport‘. Wir möchten im Eishockeyumfeld das Thema Inklusion und den paralympischen Wintersport mehr Sichtbarkeit verschaffen“, sagt Henning Stiegenroth, Leiter Sport und Sponsoring Deutsche Telekom AG. „Unser Einsatz für den Behindertensport ist kein Selbstzweck, sondern setzt mit allen Aktionen und Projekten bewusste Zeichen. Gerade der Sport hat die Kraft, Vielfalt erlebbar zu machen und damit Barrieren abzubauen.“

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