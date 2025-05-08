Digital X Köln: Die Initiative neu gedacht

Die neue Ausrichtung erlaubt es, Agenda und Auswahl der Exponate noch enger an den Bedürfnissen der Gäste auszurichten sowie individueller in den Austausch zu treten. Um die Herausforderungen der digitalen Transformation noch gezielter zu adressieren. Um auch zukünftig spürbar Wirkung für den Standort Deutschland und Europa zu erzeugen.

Mit einer neu gedachten, fokussierten Plattform für digitales Engagement zieht die Digital X in das Conference- und Exhibition Center der Koelnmesse um. Das neu ausgerichtete Format wird exklusiver und kombiniert weiterhin Indoor- und Outdoorelemente. Es richtet sich enger am ausgewählten Themenschwerpunkt aus.

Die Digital X ist auch dieses Jahr wieder „on Tour“ – in fünf großen deutschen Städten sowie erstmalig in Wien.

Digital X – eine Erfolgsgeschichte

"Wie kann die Digitalisierung Unternehmen in Deutschland und Europa voranbringen und wie unterstützen wir sie dabei?" Diese Frage gab 2017 den Impuls, die Digital X Initiative ins Leben zu rufen. Seitdem ist die Veranstaltung enorm gewachsen. Zusammen mit mehr als 300 Partnern, herausragenden Speakern, Visionär*innen, führenden Expert*innen sowie mit unseren Gästen. Das erklärte Ziel: Greifbare Impulse für Europas digitale Agenda schaffen und gemeinsam ins Handeln kommen. Für nachhaltige Digitalisierung und eine gestärkte Wettbewerbsfähigkeit.

Nach dem Start in der Messe Köln, ist die Digital X mit dem Main-Event in die Kölner Innenstadt gezogen. Atemberaubende Indoor- und Outdoor-Bühnen, zahlreiche Brandhouses und Marktplätze – ein völlig neues Konzept. Dezentral, agil und innovativ.

So wie die Themen, um die es auf den Events geht, hat auch die Digital X selbst Veränderung in ihrer DNA. Und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Dabei orientiert sie sich nicht nur am technologischen Fortschritt. Sie passt sich auch wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen an.

Digitalisierung. Gemeinsam. Machen.

Die Digital X hat Geschichte geschrieben und wird das auch weiterhin tun. Weil wir nur gemeinsam etwas bewegen können. Und es von Anfang an ein Motiv gibt, das uns alle eint: Vernetzen, austauschen, voneinander lernen - Digitalisierung gemeinsam anpacken.