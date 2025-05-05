Telekom erneut Testsieger: Beste Mobilfunk-Hotline Deutschlands zum siebten Mal in Folge

Connect hat in einem aufwändigen Testverfahren wieder die Hotlines der großen Mobilfunkbetreiber auf Herz und Nieren geprüft. Der Test gilt als wichtiges Gütesiegel in der Branche und bietet Kundinnen und Kunden eine Orientierung bei der Wahl ihres Anbieters.

Mit Spannung haben die Betreiber und allen voran deren Service Teams auf die diesjährigen Ergebnisse gewartet. Und die zeigen ganz klar: Die Telekom belegt zum siebten Mal in Folge den ersten Platz im Hotline-Test für Mobilfunkanbieter.

Spitzenplatz in allen Kategorien

Im aktuellen Vergleichstest konnte sich die Telekom mit deutlichem Vorsprung gegen die Wettbewerber durchsetzen. In sämtlichen geprüften Bereichen – Erreichbarkeit, Wartezeit, Sprachdialogsystem, Freundlichkeit und Qualität der Aussagen – erreichte der Kundenservice der Telekom Bestwerte.

Die Connect-Redaktion schreibt: „Die Hotline zeigt sich in bester Manier, ist der Kundschaft äußerst zugewandt und geht deren Anliegen mit viel Elan an. Dabei treten die Berater und Beraterinnen von Beginn an äußerst professionell auf, können auf Grund von genauer Bedarfsanalyse dem Kunden die passenden Tarifangeboten präsentieren und bis ins Detail erläutern.“

Erreichbar, schnell, kompetent

Zu den Kategorien Erreichbarkeit und Wartezeit heißt es in der Connect-Bewertung: „Dazu hat die Telekom ihre ohnehin sehr gute Erreichbarkeit gesteigert: Diesmal waren bei allen Anrufen die Mitarbeitenden schon beim ersten Versuch am Apparat – und das bereits nach 36 Sekunden im Durchschnitt. Ein Top-Service rundherum!“

„Wir freuen uns und sind stolz auf das herausragende Ergebnis. Es zeigt einmal mehr, dass wir mit unserem Service das strategische Schwungrad der Telekom entscheidend weiterdrehen: Fachlichkeit, Kundennähe und individuelle Lösungsorientierung sowie der Einsatz von KI an der richtigen Stelle machen den richtigen Mix aus. Ich danke dem gesamten Service-Team sehr herzlich für seinen enormen Einsatz“, sagt Steffen Schlaberg, Sales & Service Chef der Telekom. „Die erneute Auszeichnung ist für uns ein großer Ansporn, denn es gilt, das hohe Niveau zu halten. Gemäß dem Motto: Nach dem Test ist vor dem Test.“