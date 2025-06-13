Frag Magenta bester Chatbot der Branche

Künstliche Intelligenz erhöht die Gesprächsqualität

In der wichtigsten Testkategorie „Gesprächsqualität“ hat Frag Magenta mit einem „sehr gut“ die Bestnote abgeräumt. Für die Tester war die Qualität der Gespräche das wichtigste Merkmal. Sie macht 60 Prozent der Bewertung aus. Durch den Einsatz von KI, genauer eines Large Language Models (LLM), hat Frag Magenta mit einem „sehr gut“ in dieser Kategorie die Konkurrenz klar hinter sich gelassen. Dazu urteilt die Chip-Redaktion: „Insgesamt überzeugt uns die Deutsche Telekom mit der Qualität der Antworten am meisten. Die Kunden erhalten von dem digitalen Assistenten hilfreiche und schnelle Unterstützung zur Problembewältigung.“ Dank des LLM können die Nutzerinnen und Nutzer von Frag Magenta unter anderem ihre Zahlungs- und Kundendaten sowie Verträge problemlos ändern.

Schnelle Erreichbarkeit rund um die Uhr

Neben der ausgezeichneten Gesprächsqualität punktet die Deutsche Telekom auch beim Support. Er ist rund um die Uhr erreichbar, egal ob über die Webseite oder telefonisch. Innerhalb weniger Sekunden erhalten die NutzerInnen über Frag Magenta Antworten auf fast alle Fragen. Das honorierten die Tester von Chip mit der Bestnote 1,0. „Unser Testsieger Telekom überzeugt in dieser Kategorie auf ganzer Linie. Die Erreichbarkeit der Chats ist unschlagbar“, lautet das Urteil von Chip. Peter Meier van Esch betont: „Das Ergebnis macht uns stolz. Es ist ein klarer Beleg dafür, was es bedeutet, ein digitales Unternehmen zu sein – nah an den Menschen, stark in der Technologie, immer im Kundendialog. Die nächsten spannenden Entwicklungen sind bereits in Arbeit. Unser erklärtes Ziel ist, die Lösungsquote kontinuierlich weiter nach oben zu schrauben.“

So wurde in den drei Kategorien getestet und bewertet

Kategorie Antwortqualität (60 Prozent): Hier überprüften die Tester die Verwaltungsoptionen: Können die Nutzer mit Hilfe des Chatbots ihre Zahlungs- und Kundendaten ändern, SIM-Karten aktivieren, sperren oder neu bestellen, den Vertrag ändern? Und wie gut funktioniert die Rufnummer-Mitnahme? Außerdem wurde bewertet, ob nach der PUK gefragt und ob eine E-SIM bestellt werden kann. Wichtig war den Testern auch, wie gut eine Kündigung mit dem Chatbot funktioniert. Einen Pluspunkt erhielten die Bots, die ein LLM verwenden.

Kategorie Funktionen (35 Prozent): Überprüft wurde der Hinweis, dass es sich im Chat um einen Bot handelt und daraus mögliche fehlerhafte Daten entstehen können, die Mehrsprachigkeit (z.B. Englisch), die Möglichkeit zum Hochladen von Dokumenten, Nutzererkennung bei Anfragen, die Anzeige ähnlicher Fragen, ein Neustart des Chats, die Einbindung von Hilfevideos, Spracheingabe am Desktop und in der App, Sprachausgabe und deren Qualität sowie die flexible Positionierung des Chatfensters. Bewertet wurden auch Datensicherheit und Reaktionszeit.

Kategorie Support (5 Prozent): In der Kategorie Support wurden die Kontaktoptionen der Chatbots getestet und ob sie auch ohne Account erreichbar sind.